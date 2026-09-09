Ho passato ore a risolvere i problemi della mia TV finché non ho trovato un cavo obsoleto nascosto

Quando la TV inizia a mostrare scatti, tremolii o schermate nere, il problema può nascondersi in un componente dimenticato che sembra del tutto innocuo.

Prima di pensare a un guasto del televisore o del computer, vale la pena controllare anche ciò che si trova lungo il percorso del segnale video. Adattatori, switch e vecchi cavi rimasti dietro al mobile possono infatti diventare il punto debole di una configurazione che sulla carta dovrebbe funzionare perfettamente.

Stuttering, flickering e schermi neri: quando il segnale video non regge

Tutto è partito da una configurazione che, almeno sulla carta, non avrebbe dovuto dare problemi: un vecchio PC da gaming collegato a una TV compatibile con refresh rate elevati, con l’idea di usare il salotto come una postazione da gioco in stile console. Il computer aveva potenza a sufficienza, il televisore arrivava fino a 120 Hz e la Game Mode era lì, pronta nel menu. Eppure, dopo pochi minuti, l’immagine ha iniziato a perdere colpi: stuttering, piccoli blocchi, un flickering fastidioso.

A tratti lo schermo diventava nero per un paio di secondi, poi il segnale tornava. “Sembrava che qualcosa stesse cedendo”, ha raccontato l’utente. Prima ha controllato le cose più ovvie: risoluzione, frequenza di aggiornamento, opzioni grafiche del PC, modalità gioco della TV. Niente. Il sospetto, a quel punto, era caduto sull’hardware principale. Ma il difetto era altrove.

Perché splitter e switch HDMI datati tagliano banda e frequenza

Il responsabile era un piccolo switch HDMI rimasto collegato dietro alla TV da una vecchia sistemazione, quando le porte non bastavano per console, decoder e altri dispositivi. Un accessorio comodo, certo. Ma non tutti gli splitter HDMI, gli switch o gli extender riescono a reggere i segnali video più recenti, soprattutto con 4K, HDR, frequenze alte e flussi a 120 Hz.

Un dispositivo datato può limitare il segnale, abbassare la frequenza o rendere instabile la connessione. Non deve per forza essere rotto: basta che non sia più adatto. In questo caso lo switch aggiungeva un passaggio tra PC e televisore, peggiorando il segnale e causando proprio quei problemi che spesso si attribuiscono subito alla scheda video o al pannello. Lo stesso può capitare con cavi HDMI economici o troppo vecchi. Più il segnale richiede banda, meno spazio c’è per componenti deboli nella catena.

La verifica decisiva: collegamento diretto, cavi aggiornati e meno dispositivi in catena

La svolta è arrivata con la prova più semplice: togliere lo switch HDMI e collegare il PC direttamente alla TV con un cavo adeguato. Il risultato è stato immediato. Niente più schermi neri, niente tremolii, immagine più stabile e gioco più fluido. Una verifica da pochi secondi, dopo ore passate tra impostazioni e tentativi.

Questo non significa che switch e splitter vadano evitati sempre: se sono recenti, di buona qualità e compatibili con gli standard necessari, possono essere utili in molte configurazioni domestiche. Ma ogni dispositivo messo tra sorgente e schermo può diventare un collo di bottiglia.

Prima di toccare driver, opzioni avanzate o pensare a un guasto, conviene guardare la parte meno evidente dell’impianto: cavi HDMI, adattatori, prolunghe e accessori rimasti lì nel tempo. A volte il miglior aggiornamento non è comprare qualcosa di nuovo. È togliere quello vecchio.