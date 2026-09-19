"Ho pagato in panetteria e ho trovato un addebito da oltre 1700 euro sul conto": attenzione

La donna era entrata nella filiale di Bakery Bakery alla Hauptbahnhof di Winterthur per comprare un Nussgipfel, una pasta ripiena di noci molto comune in Svizzera, simile per forma e consistenza a un croissant. Alla cassa ha scelto di pagare con la carta, come fanno ormai molti clienti: terminale davanti, schermo acceso, istruzioni da seguire.

Il problema è saltato fuori solo più tardi. Circa due settimane dopo, controllando il conto, la pensionata ha visto un addebito da 1.612,14 franchi svizzeri, pari a circa 1.706 euro. Una cifra enorme per una colazione, anche in una stazione. Secondo quanto riferito dal Beobachter, l’ipotesi più probabile è che la cliente, davanti alla schermata della mancia digitale, abbia digitato quello che credeva fosse il proprio PIN. In realtà avrebbe inserito un importo libero.

Perché la banca ha rimandato la cliente alla panetteria

Dopo essersi accorta dell’addebito anomalo, la donna si è rivolta alla propria banca. Si aspettava forse un blocco dell’operazione o uno storno diretto. L’istituto, invece, l’ha indirizzata alla panetteria, spiegando che la pratica doveva essere chiarita con l’esercente.

Un croissant e una carta in una panetteria: l’immagine richiama gli errori al terminale tra PIN e mancia digitale.

La ragione, come ricostruisce la rivista svizzera, sta nel funzionamento dei pagamenti con terminale POS. Quando una transazione viene confermata con carta e, se necessario, con PIN, risulta autorizzata dal cliente. In casi del genere, salvo frodi o usi non riconosciuti della carta, il rimborso passa di norma dal commerciante. Una procedura tutt’altro che immediata per chi si ritrova davanti a una somma del genere, ma in linea con le regole dei circuiti di pagamento.

Il guasto tecnico che ha nascosto la transazione alla cassa

Alla filiale di Bakery Bakery, però, la storia si è complicata. Il pagamento da oltre 1.600 franchi non compariva nel sistema di cassa e nemmeno sul conto della panetteria. Un’anomalia evidente: di solito, ha spiegato una dipendente al Beobachter, importi così alti saltano fuori durante la chiusura giornaliera e vengono controllati rapidamente.

A chiarire il passaggio mancante è stato il gestore del terminale di pagamento. La transazione era stata eseguita davvero, ma un guasto tecnico aveva impedito di collegarla correttamente al sistema interno e di accreditarla alla panetteria. Per questo, ha raccontato la dipendente, il negozio non aveva contattato di sua iniziativa la cliente: quella somma, nei conteggi, non risultava.

Il denaro è stato restituito alla pensionata alla fine di agosto, dopo alcune verifiche. La donna, secondo il racconto, l’ha presa con una certa ironia e ha ringraziato la responsabile della filiale con un mazzo di fiori. D’ora in poi, però, avrebbe confidato di voler tornare al contante per i piccoli acquisti. Scelta comprensibile, dopo un croissant diventato per qualche settimana un conto da oltre mille euro.

Mance digitali sotto accusa: pressione sui clienti e più tutele

Il caso di Winterthur riapre il tema delle mance digitali proposte direttamente sui lettori di carte, ormai sempre più frequenti in bar, panetterie, ristoranti e caffetterie. Il punto non è la mancia in sé, che resta volontaria, ma il modo in cui compare sullo schermo: percentuali già pronte, pulsanti in evidenza e, a volte, l’opzione “nessuna mancia” meno facile da trovare.

Secondo una rilevazione Forsa citata da ZDFheute, oltre la metà degli intervistati dice di avvertire una certa pressione quando il terminale suggerisce importi o percentuali prima della conferma del pagamento. Le associazioni dei consumatori chiedono schermate più chiare, con la possibilità di non lasciare mancia mostrata in modo altrettanto visibile rispetto alle altre scelte.

Anche il sindacato tedesco NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten), che rappresenta i lavoratori del settore alimentare e della ristorazione, invita alla cautela. Il nodo, osserva l’organizzazione, è la trasparenza: spesso il cliente non sa se la mancia elettronica arrivi davvero per intero ai dipendenti o se venga gestita diversamente dall’azienda. C’è poi un altro timore, più legato al lavoro: che le mance possano diventare un pretesto per frenare i normali aumenti salariali.

Per gli esercenti, i terminali con mancia integrata sono comodi e seguono la crescita dei pagamenti senza contanti. Per i clienti, però, servono schermi chiari, passaggi separati e conferme esplicite sugli importi inseriti. Perché un errore di pochi secondi, come mostra la storia della pensionata svizzera, può trasformare una semplice colazione in una lunga pratica di rimborso.