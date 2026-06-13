Ho notato che il mio mouse faceva le bizze, pensavo fosse rotto: invece era il segnale che qualcuno controllava il PC

In alcuni casi, però, dietro quelle anomalie può esserci una spiegazione diversa da un semplice difetto hardware.

Un puntatore che scatta, si sposta da solo o sembra avere vita propria viene quasi sempre liquidato come un problema del mouse: sensore sporco, batteria scarica, ricevitore wireless ballerino o porta USB difettosa. Nella stragrande maggioranza dei casi è davvero così, e basta pulire la base ottica o cambiare periferica. Esiste però uno scenario meno frequente in cui quei movimenti non casuali, che cliccano voci precise o aprono programmi, indicano che qualcun altro sta agendo sul computer da remoto.

Perché devi controllare sempre le funzionalità del Mouse

Il controllo a distanza, di per sé, non è una minaccia. Software legittimi come quelli di assistenza tecnica permettono a un tecnico di intervenire sul dispositivo con il consenso dell’utente, e a volte restano semplicemente attivi dopo una sessione. Il problema nasce quando l’accesso avviene a insaputa del proprietario, in genere attraverso un trojan ad accesso remoto, noto con la sigla RAT, installato di nascosto tramite un allegato o un programma scaricato da fonti poco affidabili.

I segnali che distinguono un guasto da un’intrusione sono abbastanza riconoscibili. Il cursore che si muove verso obiettivi specifici, finestre che si aprono e si chiudono in sequenza, testo digitato da solo o la spia della webcam che si accende senza ragione sono comportamenti difficili da imputare a un sensore difettoso. Anche un rallentamento improvviso del sistema o un traffico di rete elevato a computer apparentemente fermo possono rientrare nel quadro.

Per togliersi il dubbio, il primo passo è aprire la Gestione attività di Windows, o il Monitoraggio attività su Mac, e controllare se sono in esecuzione programmi di controllo remoto che non si ricorda di aver installato. Conviene poi verificare l’elenco delle applicazioni presenti e, sui sistemi Windows, accertarsi che la funzione Desktop remoto sia disattivata quando non viene usata. Nel dubbio più serio, scollegare il dispositivo da internet interrompe immediatamente qualsiasi sessione in corso.

A quel punto è utile eseguire una scansione completa con un antivirus aggiornato e, da un secondo dispositivo ritenuto sicuro, cambiare le password dei principali account attivando l’autenticazione a due fattori. Sono operazioni alla portata di chiunque, che nella maggior parte dei casi confermano la natura banale del problema. Resta comunque buona abitudine non ignorare un mouse che si comporta in modo insolito, soprattutto se l’anomalia si ripete sempre con lo stesso schema.