Ho modificato il DNS della mia TV e ora non vedo solo più contenuti gratis ma ho avuto una sorpresa

Cambiare un’impostazione nascosta della TV può sembrare un trucco per sbloccare più contenuti, ma la vera sorpresa arriva spesso da tutt’altra parte.

È quello che è emerso da una prova pratica fatta su una Fire TV Stick collegata alla rete di casa: modificare i DNS non ha aperto davvero nuovi cataloghi streaming, ma ha reso la connessione più stabile e la visione più fluida.

Il test: pochi contenuti sbloccati, ma Wi-Fi più stabile

L’idea era semplice: modificare i DNS della Fire TV Stick per provare ad aggirare alcune limitazioni geografiche dei servizi di streaming e vedere se comparivano film o serie non disponibili nel proprio Paese. Il risultato, però, è stato più freddo del previsto. Le piattaforme più grandi, a partire da Netflix, non guardano solo il DNS per capire da dove si collega un utente. Controllano anche account, metodo di pagamento, indirizzo IP e altri dati. In pratica: cambiare DNS, da solo, quasi mai basta per accedere ai cataloghi esteri.

La parte interessante è arrivata dopo. Con la configurazione manuale, la connessione della Fire TV Stick è apparsa più stabile, anche dopo un riavvio completo del dispositivo. Meno esitazioni, meno buffering, nessuna perdita improvvisa della rete durante la prova. Su un modello del 2021 aggiornato all’ultima versione di FireOS, quindi non proprio l’ultimo arrivato, il vantaggio più concreto non è stato vedere “più contenuti gratis”, ma guardare meglio quelli già disponibili. Meno spettacolare, certo. Ma molto più utile nella pratica.

La procedura: prima si salvano i dati, poi si cambia il DNS

Prima di mettere mano ai DNS personalizzati, meglio segnarsi i dati della rete attuale. Anche una foto con lo smartphone va bene. Dal menu della Fire TV bisogna entrare in Impostazioni, poi La mia Fire TV, Informazioni e infine Rete. Qui si trovano il nome della rete Wi-Fi, l’indirizzo IP, il gateway, la subnet mask e i DNS in uso. Sono informazioni preziose, soprattutto se qualcosa va storto e si vuole tornare indietro senza perdere tempo.

Poi si rimuove la rete Wi-Fi salvata: si seleziona l’SSID e si preme il tasto con le tre linee sul telecomando della Fire TV Stick. A quel punto si collega di nuovo il dispositivo alla stessa rete, ma senza premere subito “Connetti”. Bisogna entrare nelle impostazioni avanzate e reinserire indirizzo IP, gateway e subnet mask, di solito mantenendo gli stessi valori già presenti. Infine si aggiungono i nuovi DNS primario e secondario. Dopo il salvataggio, la Fire TV dovrebbe collegarsi da sola. Il riavvio non è obbligatorio, ma serve a capire se la configurazione tiene davvero.

Il confronto: DNS personalizzato, smart DNS a pagamento e app VPN su Fire TV

Un DNS personalizzato può rendere la gestione della rete un po’ più pulita e, in certi casi, migliorare la risposta quando il dispositivo si collega a internet. Non cifra il traffico, non cambia davvero l’identità digitale e non assicura l’accesso ai cataloghi esteri. Per quello esistono soluzioni diverse, come gli smart DNS, tra cui MediaStreamer di ExpressVPN, che reindirizzano solo alcune richieste legate alla posizione. Il servizio, però, richiede un abbonamento attivo: i piani indicati da ExpressVPN partono da 14,99 dollari al mese per il mensile Basic, con prezzi più bassi se si paga in anticipo un periodo più lungo.

La differenza con una VPN su Fire TV è tecnica, ma conta. Una VPN completa fa passare tutto il traffico dentro un tunnel cifrato e può pesare di più sulla connessione, soprattutto se la rete non è molto veloce. Uno smart DNS, invece, è più leggero, ma protegge meno. Per chi vuole solo una visione più stabile, cambiare DNS può bastare. Per chi cerca contenuti bloccati per area geografica, serve altro. E anche allora, nessuna soluzione è garantita al cento per cento.