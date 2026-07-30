Ho finalmente scoperto le app segrete di Apple per Android, e sono migliori di quanto ci si aspetterebbe

Non sono molte, e non sono lì per caso: servono a proteggersi dagli AirTag, a trasferire dati verso iOS e ad ascoltare musica classica con strumenti più adatti.

Per anni Apple ha costruito la sua forza su un sistema chiuso, pulito, dove iPhone, iPad, Mac e servizi collegati lavorano insieme senza troppi passaggi. Eppure, cercando tra le app pubblicate da Apple su Android, spuntano strumenti meno noti di Apple Music o Apple TV. Non aprono davvero il “giardino recintato” di Cupertino, ma risolvono problemi concreti: sicurezza, passaggio dei dati e ascolto musicale più specializzato.

Non è una svolta, insomma. È una presenza mirata. Tracker Detect, Move to iOS e Apple Music Classical servono a cose diverse, ma hanno un punto in comune: entrano in gioco quando un utente Android finisce, per scelta o per necessità, dentro un servizio Apple. A volte per difendersi. A volte per cambiare telefono. A volte, più semplicemente, per ascoltare meglio Bach, Chopin o una versione orchestrale di un brano contemporaneo.

Tracker Detect: la protezione anti-AirTag per chi usa Android

La più delicata, sul fronte della sicurezza digitale, è Tracker Detect. Apple l’ha pubblicata su Google Play Store nel dicembre 2021, dopo le prime polemiche sull’uso improprio degli AirTag. I piccoli localizzatori erano nati per ritrovare chiavi, zaini e valigie. Poi è emerso il rischio opposto: usarli per seguire gli spostamenti di una persona, magari nascondendone uno in auto o in una borsa. Su iPhone gli avvisi erano già dentro il sistema. Su Android, almeno all’inizio, mancava una protezione simile.

Due smartphone e accessori su una scrivania evocano sicurezza, migrazione dati e ascolto musicale tra Android e servizi Apple.

Con Tracker Detect, chi usa uno smartphone Android può avviare una scansione e controllare se nelle vicinanze c’è un AirTag o un altro accessorio compatibile con la rete Dov’è di Apple, separato dal proprietario. Se il dispositivo viene trovato, l’app permette anche di farlo suonare. Così diventa più facile individuarlo: sotto un sedile, in una tasca laterale dello zaino, nel vano portaoggetti. Un dettaglio importante, soprattutto quando il sospetto nasce da spostamenti ripetuti o da un avviso ricevuto dopo un tragitto.

I limiti, però, ci sono. L’app non lavora da sola in background: va aperta e la scansione deve partire manualmente. Inoltre, secondo le indicazioni tecniche di Apple, un oggetto deve restare lontano dal proprietario per un certo periodo prima di poter essere rilevato. Non è uno scudo totale, quindi. Ma per molti utenti Android resta uno strumento utile, gratuito, da tenere installato anche solo “per sicurezza”.

Move to iOS: il ponte ufficiale per lasciare Android senza perdere dati

La seconda app è Move to iOS, forse quella più vicina agli interessi commerciali di Apple: aiutare chi vuole passare da Android a iPhone senza trasformare il trasferimento dei dati in una piccola odissea domestica. Il meccanismo è semplice. Durante la configurazione del nuovo iPhone, l’utente inserisce un codice temporaneo nell’app installata sul vecchio telefono Android e avvia il passaggio dei contenuti.

Nel trasferimento possono rientrare contatti, messaggi, foto, video, calendari e altri dati personali, insieme ad alcune impostazioni del dispositivo. Apple indica anche la possibilità di portare sul nuovo telefono preferenze legate ad accessibilità e visualizzazione, quando compatibili. Non è un dettaglio da poco: chi usa caratteri più grandi, contrasti particolari o impostazioni di lettura può ritrovarsi un iPhone già più vicino alle proprie abitudini.

Certo, Move to iOS non serve a chi resta convinto nel mondo Android. Ma per chi decide di comprare un iPhone — magari dopo anni con smartphone Samsung, Xiaomi o Google Pixel — è un ponte ufficiale, meno incerto dei metodi improvvisati. “Segua i passaggi e aspetti”, dicono spesso nei centri assistenza ai clienti meno esperti. Il punto è proprio questo: rendere meno traumatico l’ingresso nell’ecosistema Apple, evitando che la paura di perdere chat, rubrica e ricordi fotografici blocchi il cambio.

Apple Music Classical: la nicchia musicale che Apple apre anche fuori da iPhone

La terza app, Apple Music Classical, parla a un pubblico più ristretto ma molto preciso: gli ascoltatori di musica classica che hanno già un abbonamento ad Apple Music e cercano un catalogo ordinato in modo più adatto al genere. La storia parte dall’acquisizione di Primephonic, servizio specializzato comprato da Apple nel 2021. Cupertino, invece di infilare tutto nell’app principale, ha scelto un’altra strada: creare uno spazio separato per compositori, opere, direttori, orchestre e periodi musicali.

La differenza si vede soprattutto nella ricerca. Nella musica classica, infatti, spesso non basta cercare un “album” o un “artista”, come succede nel pop o nel rock. Una stessa sinfonia può avere decine di incisioni, dirette da maestri diversi e suonate da orchestre diverse. Apple Music Classical prova a mettere ordine in questo labirinto, con schede dedicate, playlist curate e biografie dei compositori. Per chi ascolta Mozart mentre studia o Debussy la sera, è una comodità concreta.

Anche su Android, quindi, Apple lascia una porta aperta su un servizio nato dentro il suo universo, ma non del tutto chiuso fuori da iPhone. Serve l’abbonamento, certo, e non tutti ne sentiranno il bisogno. Però l’app mostra una scelta chiara: quando un servizio ha una funzione precisa e un pubblico riconoscibile, Apple può portarlo anche nel campo avversario. Senza perdere il controllo. Ma lasciando, almeno in questi casi, uno spiraglio aperto.