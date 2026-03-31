Ho fatto analizzare questi 2 cavi: uno di Amazon a 7 euro, un altro da 1000, l’analisi ribalta ogni nostra “certezza”

Nel mondo dell’audiofilia estrema, il confine tra fisica e metafisica è spesso sottile come un filamento di rame.

Per decenni, il mercato dei cavi di fascia alta ha prosperato su una promessa implicita: spendere cifre a tre o quattro zeri garantisce una purezza sonora irraggiungibile per i comuni prodotti commerciali. Tuttavia, i risultati di un test tecnico condotto con strumentazione di precisione su un cavo Amazon Basics da meno di 10 euro e un cavo boutique da quasi 1.000 euro (estrapolato da un set ancora più costoso) hanno restituito un verdetto che scuote le fondamenta di questo settore.

L’analisi non si è basata su impressioni soggettive o sul “calore” percepito del suono, ma su misurazioni rigorose effettuate tramite un analizzatore audio Audio Precision. I parametri presi in esame includono la risposta in frequenza, la distorsione armonica totale (THD+N) e il rumore di fondo. Sorprendentemente, i grafici prodotti dai due cavi sono risultati praticamente sovrapponibili, rendendo indistinguibile il segnale trasportato dal cavo economico rispetto a quello del prodotto di lusso.

Il paragone dei 2 cavi non è quello atteso: la verità

Spesso si giustifica il prezzo esorbitante con l’uso di materiali esotici, come l’argento purissimo o geometrie di avvolgimento brevettate che dovrebbero eliminare interferenze fantasma. Eppure, la scienza dei materiali applicata alla trasmissione elettrica suggerisce che, su lunghezze standard per un impianto domestico, la resistenza e l’induttanza di un cavo ben costruito – anche se industriale – sono già ampiamente sotto la soglia di udibilità umana. Il cavo Amazon, pur nella sua semplicità estetica e nei connettori standard, ha mantenuto un’integrità del segnale tale da non lasciare alcuno spazio di manovra per giustificare un incremento di prezzo del 14.000%.

Un dettaglio che emerge spesso in questi test, quasi come una nota a margine tecnica, riguarda la qualità meccanica delle connessioni: il cavo più costoso presentava connettori XLR placcati con leghe pesanti, una scelta che in alcuni contesti industriali serve a prevenire l’ossidazione in ambienti salini, ma che in un salotto climatizzato non offre alcun vantaggio elettrico misurabile.

Forse l’errore metodologico che commettiamo da anni è considerare il cavo come un componente attivo dell’impianto, simile a un preamplificatore, quando in realtà il suo unico compito è l’inerzia. La realtà che scaturisce da questo confronto è che il “suono” di un cavo costoso non sia altro che l’eco del capitale investito, una sorta di effetto placebo acustico dove la soddisfazione tattile e visiva della guaina in seta o del connettore in rodio altera la percezione cerebrale, indipendentemente dalle vibrazioni dell’aria.

Mentre gli oscilloscopi confermano che la fedeltà è una commodity a basso costo, il mercato del lusso continua a vendere non segnali elettrici, ma una forma di rassicurazione psicologica. La realtà tecnica è però testarda: una volta raggiunta la soglia della trasparenza elettrica, il resto è arredamento. Non esiste una “super-trasparenza” oltre lo zero strumentale. Chi cerca il miglioramento del proprio sistema audio farebbe meglio a investire nel trattamento acustico delle pareti o nella qualità dei diffusori, poiché la fisica ci dice che il collo di bottiglia non è quasi mai quel filo di rame che corre lungo il battiscopa.