Ho disattivato queste quattro impostazioni sulla mia vecchia Smart TV e ora sembra una TV completamente nuova

Impostazioni pensate per consumare meno, raccogliere dati, mostrare suggerimenti o “migliorare” l’immagine in automatico. Peccato che, nella pratica, finiscano spesso per peggiorare luminosità, fluidità, tempi di risposta e anche privacy. Basta entrare nei menu Immagine, Privacy, Rete o Impostazioni generali e controllare cosa lavora dietro le quinte. Sulle TV più vecchie, la differenza può farsi notare subito.

Il primo controllo da fare riguarda il risparmio energetico automatico. È una funzione che molti produttori lasciano attiva di serie per ridurre i consumi e rispettare le norme europee sull’efficienza. Il principio è sensato: consumare meno corrente. Il problema è che, spesso, la TV taglia la luminosità dello schermo anche quando non ce n’è bisogno.

Il risultato? Film, serie e partite più scuri del dovuto, soprattutto in salotti luminosi, con finestre grandi o luci accese. Su alcuni modelli LG con webOS, ma il discorso vale anche per altri marchi, disattivarla cambia subito la resa: neri meno chiusi, scene notturne più leggibili, dettagli che tornano fuori. “Sembrava un altro pannello”, ha raccontato un utente dopo aver sistemato una vecchia TV in una stanza secondaria. L’opzione si trova di solito in Immagine o Eco, con nomi come “Risparmio energia”, “Sensore luce”, “Luminosità automatica” o “Modalità Eco”. Spegnerla può far salire un po’ i consumi, va detto. Ma nell’uso di tutti i giorni la scelta è semplice: risparmio in bolletta o qualità dell’immagine.

ACR e pubblicità personalizzata: il riconoscimento dei contenuti che può appesantire la TV

Il secondo settaggio da cercare è l’ACR, sigla di Automatic Content Recognition: in italiano, riconoscimento automatico dei contenuti. È una funzione poco evidente, spesso infilata nei menu della privacy, che analizza quello che si guarda: canali TV, Netflix, YouTube, sorgenti HDMI, Fire TV, Chromecast, console e altri dispositivi collegati. A cosa serve? Soprattutto a raccogliere dati utili per la pubblicità personalizzata e per altri servizi commerciali.

Regolare le impostazioni della Smart TV dal telecomando può migliorare qualità dell’immagine e reattività del sistema.

Su alcune TV LG si chiama Live Plus; su Samsung può comparire come “Servizi di informazione di visualizzazione” o con diciture simili. Cambia il nome, non la sostanza: il televisore lavora in background, comunica con server esterni e, su sistemi già lenti, può pesare sui menu. Disattivare l’ACR non farà diventare una vecchia TV un modello di fascia alta, certo. Però può rendere la navigazione più pronta e ridurre annunci, suggerimenti e contenuti non richiesti. “Non mi interessava che la TV sapesse cosa stavo guardando”, ha confidato un tecnico di assistenza. Detto così, è difficile dargli torto.

Motion smoothing: via l’effetto telenovela da film e serie TV

Poi c’è il motion smoothing, una delle impostazioni più odiate da chi guarda film e serie con un minimo di attenzione. La funzione crea fotogrammi intermedi tra quelli originali, così il movimento sembra più fluido. Sulla carta può aiutare nelle scene rapide. Nella realtà, però, spesso rovina l’immagine e produce il famoso effetto telenovela: tutto diventa troppo liscio, troppo pulito, quasi da ripresa televisiva. Ogni marchio lo chiama a modo suo: TruMotion su LG, Auto Motion Plus su Samsung, MotionFlow su Sony, Natural Motion su Philips.

Conviene andare nel menu Immagine, aprire le impostazioni avanzate e spegnerlo, oppure scegliere una modalità come Cinema, Filmmaker Mode o “Regista”, se disponibile. La differenza si vede nelle scene d’azione, ma anche nei dialoghi con movimenti di camera lenti. Il film torna ad avere il ritmo pensato in produzione. Non è detto che piaccia a tutti: per lo sport qualcuno preferisce lasciarlo attivo, magari al minimo. Per film e serie, però, disattivare il motion smoothing è spesso la scelta più naturale.

WiFi sempre attivo: quando scollegare la Smart TV la rende più pronta

L’ultimo intervento riguarda il WiFi della Smart TV. Non sempre deve restare collegato. Se il televisore viene usato soprattutto per digitale terrestre, decoder esterno, console, lettore Blu-ray o chiavetta HDMI, la connessione integrata può diventare più un peso che un vantaggio. Aggiornamenti in sospeso, app che si aprono da sole, banner, consigli, notifiche e processi attivi: su modelli datati tutto questo rallenta accensione e passaggio tra i menu.

Scollegare la TV dalla rete, oppure usare il cavo Ethernet solo quando serve, può rendere l’avvio più rapido e l’interfaccia meno invadente. Non è una soluzione adatta a tutti: chi guarda ogni giorno Prime Video, Disney+, Netflix o DAZN dall’app del televisore ha bisogno di una connessione stabile. Ma per una seconda TV in camera, in cucina o in una casa di vacanza, spegnere il WiFi sempre attivo può avere molto senso. Quando serve, si rientra nelle impostazioni di rete e lo si riattiva. Pochi passaggi, zero spese. E una vecchia Smart TV può tornare a sembrare un po’ meno stanca.