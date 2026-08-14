Ho disattivato le funzioni smart del mio vecchio televisore e finalmente è tornato a funzionare bene

Il pannello 1080p funzionava ancora bene, ma la parte “smart” era ormai fuori gioco: niente aggiornamenti, app di streaming sempre meno compatibili, funzioni ferme al passato. L’ultimo firmware, datato 2016, non aveva aggiunto nulla di nuovo. Anzi, aveva persino eliminato Skype.

La domanda di partenza era semplice: perché buttare una TV LG ancora funzionante solo perché il suo software è stato abbandonato? Lo schermo c’era, l’immagine era stabile, le porte facevano ancora il loro dovere. A mancare era tutto il resto: app moderne, servizi aggiornati, un browser decente e un sistema che non sembrasse rimasto bloccato a dieci anni fa.

Da qui l’idea di collegare alla TV un Intel NUC6CAY, un piccolo computer con hard disk da 1 TB, per costruire una smart TV “fatta in casa”. Non un semplice box Kodi, perché la raccolta di file locali non era abbastanza grande da giustificare una macchina pensata solo per quello. L’obiettivo era più vicino a Android TV: app, browser completo, spazio a disposizione e libertà di installare o creare strumenti senza dipendere dal vecchio firmware LG.

Android TV sul NUC: bella partenza, poi certificazioni e app mandano tutto in crisi

La prima strada è stata la più ovvia: provare Android TV su Intel NUC. All’inizio sembrava anche funzionare. È stata usata una build x86 di LineageOS TV, installata con il programma di BlissOS, poi completata con le Google Apps tramite MindTheGapps e con un traduttore ARM caricato via recovery ADB. Dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica, il NUC si è avviato con un’interfaccia molto simile a Google TV: account Google, Play Store, controllo dallo smartphone. Per un attimo sembrava fatta. Poi sono arrivati i problemi.

Un mini PC collegato via HDMI riporta in vita una smart TV datata con un setup domestico semplice.

Google ha indicato il dispositivo come non certificato, YouTube non si installava, VLC andava a scatti e il tentativo di installare Netflix ha bloccato tutto. Dopo un nuovo reset, al posto dell’interfaccia è comparsa una schermata nera con il messaggio “audit: rate limit exceeded”. Sono stati provati parametri come no hwaccel, no modeset e varie opzioni di debug, senza risultati. In sostanza, quella Android TV artigianale era nata, ma è durata appena il tempo di rompersi.

LibreELEC e FydeOS: le soluzioni pronte non bastano sempre

Il secondo tentativo è passato da LibreELEC, una soluzione più stabile, pensata per trasformare un dispositivo in un media center basato su Kodi. Sul piano tecnico è andata meglio: Samba ha funzionato subito, un video copiato sull’hard disk del NUC è partito senza intoppi e l’interfaccia si è mossa in modo rapido. Il limite, però, era proprio nel tipo di sistema.

LibreELEC è, in pratica, Kodi con un sistema operativo ridotto all’osso. Perfetto per chi ha una grande raccolta di film, serie o registrazioni salvate in locale. Meno adatto a chi cerca browser, app, streaming più libero e una gestione più completa del dispositivo. Il plugin di YouTube non si è installato, l’app della NASA dipendeva comunque da YouTube e il client Pluto PVR non risultava più disponibile.

A quel punto è entrato in gioco FydeOS, scelto per il browser e per il supporto DRM Widevine, utile con diversi servizi video. Anche qui, però, il NUC ha alzato il muro: l’immagine Intel Slim si bloccava all’avvio, mentre Intel Modern finiva in un riavvio continuo. Tre soluzioni pensate per la TV, tre risultati a metà. E una conclusione piuttosto chiara: quel vecchio hardware x86 non voleva travestirsi da televisore.

La svolta con Linux: il vecchio NUC diventa il cuore della TV

La soluzione è arrivata tornando a un sistema che il NUC conosce bene: Linux. Non è la via più elegante, né quella più immediata come una chiavetta da streaming. Però è una scelta solida per chi vuole recuperare hardware già in casa e tenere il controllo della macchina. Con una distribuzione Linux leggera, il piccolo computer può diventare il centro della TV: browser completo per i servizi web, riproduzione dei file locali, gestione dello spazio da 1 TB, aggiornamenti regolari e possibilità di installare strumenti aggiuntivi senza restare legati al vecchio mondo LG.

Certo, non è l’esperienza pronta e pulita di una smart TV nuova. Bisogna configurare telecomando o tastiera wireless, sistemare l’avvio automatico, scegliere le app giuste e accettare qualche compromesso nell’uso dal divano. Ma il risultato è concreto: una smart TV obsoleta non finisce tra i rifiuti, un Intel NUC dimenticato trova una seconda vita e Linux fa quello che spesso gli riesce meglio, cioè tenere insieme pezzi di tecnologia che i produttori hanno già smesso di seguire.

Non è una soluzione per tutti. Con un po’ di pazienza, però, può evitare l’acquisto di un nuovo televisore e rimettere al lavoro un pannello ancora valido.