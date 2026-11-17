Non è solo una questione di ordine sulla scrivania o dietro al comodino. In gioco ci sono sicurezza elettrica, spazio e un uso più sensato delle prese di casa, soprattutto quando i vecchi alimentatori finiscono per occupare più ingressi del necessario.

Per anni le ciabatte elettriche sono state la soluzione più immediata alla mancanza di prese: una dietro la tv, una sotto la scrivania, un’altra vicino al letto. Poi sono arrivati smartphone, auricolari wireless, lampade ricaricabili, speaker Bluetooth, dispositivi smart home e accessori da gaming. Tutti, o quasi, con la stessa esigenza: ricarica via USB.

Il risultato, in molte stanze, è sotto gli occhi di tutti. Alimentatori ammassati, spine ingombranti che coprono gli ingressi accanto, cavi che scendono dai mobili e vecchi adattatori ripescati da chissà quale telefono. «Alla fine avevo più trasformatori che dispositivi», scrivono spesso gli utenti nei forum di tecnologia. Una battuta, certo, ma rende bene l’idea. Le prese multiple USB-C, da inserire in una normale presa a muro, provano a mettere ordine: di solito offrono tre, quattro o più uscite USB e riducono il bisogno di caricatori separati.

Il vantaggio si vede subito: meno ingombro, meno cavi a terra, meno prese occupate da caricatori enormi. Sul comodino o vicino alla scrivania, una sola presa USB multipla può caricare telefono, smartwatch, cuffie e power bank durante la notte. Non è una rivoluzione, ma nella routine di tutti i giorni pesa eccome.

Perché lo standard USB-C cambia le prese di casa

La spinta più forte arriva dallo standard USB-C, diventato il riferimento comune nell’Unione europea per molti dispositivi elettronici portatili. Le nuove regole Ue, applicate a varie categorie di prodotti dalla fine del 2024, puntano a ridurre i rifiuti elettronici e la moltiplicazione dei caricabatterie. Smartphone, tablet, fotocamere digitali, cuffie e altri apparecchi devono ormai andare verso lo stesso connettore.

Un caricatore USB multiplo a parete riduce il disordine rispetto a una ciabatta tradizionale piena di alimentatori sul pavimento.

Questo cambia anche il modo in cui si organizzano le prese in casa. Se prima ogni dispositivo poteva avere il suo alimentatore, oggi una presa multipla USB-C può servire più apparecchi senza dover cambiare adattatore ogni volta. Ed è qui che la vecchia ciabatta, pensata per spine Schuko o bipasso, mostra i suoi limiti nelle zone dedicate alla ricarica leggera. La transizione, però, non è finita.

In molte case resistono ancora dispositivi con USB-A, il connettore rettangolare diffusissimo negli anni scorsi, e non tutti verranno sostituiti a breve. Per questo i modelli più pratici sono quelli misti, con porte USB-C e USB-A nella stessa unità. Una scelta comoda, soprattutto per famiglie con telefoni nuovi ma anche vecchi accessori, torce ricaricabili o piccoli apparecchi ancora funzionanti.

Watt, certificazioni e protezioni: cosa guardare prima di comprare

Prima di mandare in pensione le vecchie ciabatte per una multipresa USB, il primo dato da controllare è la potenza. Non basta contare le porte: bisogna vedere quanti watt eroga l’unità in totale e quanti ne dà a ogni uscita quando più dispositivi sono collegati insieme. Un telefono moderno, un tablet e un power bank in carica nello stesso momento possono chiedere più energia di quanta un prodotto economico riesca a fornire senza rallentare.

Poi c’è la sicurezza. Meglio scegliere prodotti con marcatura CE, dati tecnici chiari, protezione da sovraccarico e surriscaldamento, materiali resistenti al calore. I dispositivi senza marca, venduti a prezzi molto bassi e senza schede tecniche comprensibili, vanno guardati con prudenza. Nel peggiore dei casi il problema non è solo una ricarica lenta: può esserci un rischio legato all’affidabilità dei componenti interni e dell’impianto.

Conta anche l’uso che se ne vuole fare. Per uno smartphone e un paio di cuffie basta spesso una potenza contenuta; per notebook compatti o tablet di fascia alta serve invece una porta USB-C Power Delivery adeguata. Qui il dettaglio è decisivo. La scritta “USB-C” su una multipresa non significa, da sola, ricarica rapida né potenza sufficiente per qualsiasi apparecchio.

Dove le ciabatte servono ancora e dove possono sparire

Le ciabatte tradizionali non spariranno da ogni angolo della casa. Restano indispensabili dove servono prese Schuko o italiane per dispositivi che consumano di più: televisori, console, computer fissi, monitor, stampanti, elettrodomestici, lampade da terra. Dietro al mobile del soggiorno, per esempio, una buona multipresa con protezione può essere ancora la scelta più sensata.

Il discorso cambia per comodini, scrivanie leggere, ingressi, camere dei ragazzi e borse da viaggio. In questi spazi una soluzione USB-C compatta riduce l’ingombro e permette di ricaricare più dispositivi usando una sola presa a muro. Anche in albergo o in una casa in affitto per pochi giorni, portare una multipresa USB può evitare la solita caccia agli adattatori, soprattutto quando le prese sono poche o messe male.

Per ora la strada più realistica è la convivenza. Le ciabatte servono ancora per gli apparecchi più energivori; le prese multiple USB-C sono più adatte alla ricarica quotidiana dei piccoli dispositivi. Una divisione semplice, ma efficace. Ed è anche il motivo per cui sempre più utenti stanno liberando pavimenti e scrivanie dal vecchio groviglio di alimentatori.