Ho confrontato un ventilatore da 400 euro di tendenza e uno base da 20: i dati sono chiari, la potenza anche

Per questo ho deciso di fare un confronto diretto tra 2 modelli ricercati e capire se effettivamente il distacco di prezzo è giustificato dai dati.

Il Dyson Cool AM07 è un prodotto ben costruito, silenzioso, con un design che ha ridefinito l’estetica degli elettrodomestici domestici. Sfrutta l’effetto Coandă per produrre un flusso d’aria costante, direzionale e uniforme, senza le turbolenze tipiche delle pale tradizionali. Rispetto ai modelli precedenti, Dyson ha ridotto il rumore fino al 75% e consente di risparmiare fino al 30% di energia pur generando un flusso d’aria più potente. Sono miglioramenti reali, misurabili, non solo argomenti di marketing.

La domanda utile non è se il Dyson funziona bene — funziona — ma cosa si ottiene in più rispetto a un ventilatore tradizionale di buona qualità, a fronte di una differenza di prezzo che può superare i 350 euro.

Confronto tra i 2 ventilatori più ricercati sul mercato

I test di laboratorio mostrano che a 40 watt il flusso d’aria raggiunge circa 2.700 m³/h alla velocità massima — un dato di efficienza energetica solido. Un ventilatore a torre di fascia media, arriva a 7,6 m/s di flusso alla massima velocità, sufficiente per coprire una stanza da 25 m², con un livello di rumore minimo di 20 dB. Il Dyson AM07 si attesta a 48 dB, un valore ottimo in assoluto, ma non distante da quello di diversi concorrenti a prezzo molto inferiore.

Sul piano del raffreddamento percepito, la differenza tra un flusso pulsante — quello delle pale — e uno continuo come quello Dyson esiste ed è documentata. Non si traduce però in un abbassamento della temperatura ambientale: nessun ventilatore raffredda l’aria, qualunque sia il prezzo. Muove aria, e questo produce una sensazione di freschezza per evaporazione cutanea. Il meccanismo fisico è identico in entrambi i casi.

Ci sono vantaggi concreti nei modelli premium che vale la pena riconoscere. L’assenza di pale esposte elimina il rischio di contatto accidentale e semplifica la pulizia. I ventilatori Dyson sono programmabili con spegnimento automatico da 15 minuti fino a 9 ore e gestibili tramite telecomando magnetizzato. Molti modelli integrano un purificatore HEPA certificato per allergeni e particolato fine — una funzione che un ventilatore da 20 euro non offre e che per alcune persone può essere determinante.

Il punto è che queste funzioni aggiuntive hanno un valore reale, ma variabile a seconda dell’uso. Chi ha problemi respiratori o allergie trova nel purificatore integrato una ragione d’acquisto precisa. Chi cerca solo refrigerio estivo, invece, si trova a pagare anche tutto il resto — design, connettività, materiali — senza necessariamente sfruttarlo.

Il ventilatore più venduto in Italia nel 2025 raccoglie oltre 44.000 recensioni verificate con una valutazione di 4,4 su 5, a un prezzo attorno ai 76 euro. Modelli di vari marchi a un prezzo molto più basso comunque non dimostrano una differenza netta rispetto ai concorrenti, sicuramente sono meno belli, hanno l’aria più plasticosa ma se parliamo di aria, quindi di miglioramento del comfort ambientale, non c’è una separazione netta.

La scelta dipende da cosa si mette nel carrello insieme all’apparecchio: solo aria mossa, o anche design, silenziosità certificata, purificazione e integrazione smart. I dati dicono che per la prima voce le differenze sono contenute. Per le altre, il divario di prezzo trova una giustificazione più solida.