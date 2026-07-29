Ho confrontato questi purificatori d'aria e uno ha finalmente risolto il fastidio dell'allergia: spendendo meno di una pizza

In Italia e in Europa se ne parla sempre di più perché passiamo gran parte della giornata in ambienti chiusi, dove l’aria può trattenere particelle fini, allergeni, composti organici volatili e polveri che non si vedono, ma ci sono. Camere da letto, soggiorni con cucina aperta, stanze dei bambini, piccoli studi: il problema riguarda ormai la vita di tutti i giorni, soprattutto dove finestre chiuse, traffico fuori casa e mobili nuovi finiscono per sommarsi.

Secondo l’Anses, l’agenzia francese per la sicurezza sanitaria, trascorriamo in media circa l’85% del tempo in spazi chiusi. E lì l’aria interna può essere da 5 a 10 volte più inquinata di quella esterna. Le cause sono spesso molto comuni: mobili in legno composito che rilasciano formaldeide, detersivi, tessuti, cottura dei cibi, polveri, peli di animali, piccole muffe negli angoli dove l’aria gira poco.

Poi ci sono le PM2.5, i pollini che entrano dalle finestre e, secondo studi recenti citati nel settore, anche tracce di PFAS finite nella polvere di casa. Un purificatore d’aria, però, non fa miracoli e non sostituisce il ricambio d’aria: non abbassa la CO₂ e non produce aria nuova. Il suo lavoro arriva dopo aver arieggiato. Aspira l’aria della stanza, la filtra e la rimette in circolo con meno particelle e meno odori.

HEPA H13, carbone attivo e CADR: cosa controllare davvero

Nel mercato dei purificatori d’aria 2026, il primo dato da guardare resta il filtro HEPA H13. È quello che, sulla carta, trattiene il 99,97% delle particelle da 0,3 micron, comprese polveri fini, pollini e molti allergeni sospesi nell’aria. Da solo, però, non basta. Accanto al filtro HEPA serve uno strato di carbone attivo, perché non tutto è polvere: odori di cucina, COV, fumo e alcuni gas hanno bisogno di una filtrazione diversa.

Un purificatore d’aria in un soggiorno luminoso, con finestra aperta e particelle di polvere visibili alla luce naturale.

Il terzo numero da controllare è il CADR, cioè il Clean Air Delivery Rate, espresso in metri cubi l’ora. In parole semplici, indica quanta aria purificata l’apparecchio riesce a restituire alla stanza. Una regola pratica usata dagli addetti ai lavori è questa: moltiplicare i metri quadrati della stanza per 5 per avere un valore minimo indicativo.

Un soggiorno da 30 metri quadrati, quindi, dovrebbe puntare almeno a 150 m³/h, meglio ancora se c’è una cucina aperta, tappeti o animali in casa. Le superfici indicate dai produttori vanno prese con prudenza: spesso nascono da test fatti in condizioni più favorevoli rispetto a una casa vera.

Dyson, Philips, Levoit e Xiaomi: il modello giusto per ogni stanza

Tra i modelli citati nei comparativi di settore, il Dyson Big+Quiet Formaldehyde BP04 resta una scelta di fascia alta per grandi spazi, fino a circa 100 metri quadrati. Ha filtrazione HEPA H13, carbone attivo e un sistema catalitico pensato per decomporre la formaldeide, non solo per trattenerla.

Il prezzo è alto, intorno ai 749 euro nelle offerte indicate dal produttore, ma il modello punta su filtri a lunga durata e sensori per PM2.5, PM10, COV, NO₂, formaldeide e CO₂. Per saloni ampi o open space c’è anche il Philips Serie 4200, con CADR da 600 m³/h e una progettazione pensata per trattare in fretta stanze grandi. Il prezzo è attorno ai 430 euro, con filtro annuale stimato sui 40 euro. Più accessibile il Levoit Core 400S, con CADR da 442 m³/h, adatto a soggiorni medi e spazi da circa 35-40 metri quadrati: costa circa 130 euro e offre app, sensore laser e modalità notte.

Per camere da letto, piccoli uffici o stanza dei bambini, il Levoit Core 300S è più proporzionato: 240 m³/h, rumore basso in modalità sonno e filtri da circa 25 euro. Il Xiaomi Smart Air Purifier 4, infine, sta nel mezzo: CADR da 400 m³/h, schermo OLED, collegamento con Mi Home, Google Home e Alexa, prezzo spesso tra 100 e 130 euro, ma filtri di ricambio un po’ più costosi.

Filtri, consumi e app: quanto costa davvero dopo l’acquisto

Il prezzo iniziale di un purificatore d’aria dice solo una parte della verità. Il costo vero arriva con filtri di ricambio, consumi elettrici e manutenzione. I filtri, in genere, vanno cambiati ogni 6-12 mesi, a seconda dell’uso, della qualità dell’aria e del modello scelto.

Levoit si muove spesso tra 25 e 35 euro, Xiaomi tra 30 e 45 euro, mentre i sistemi più complessi di Dyson hanno costi diversi ma durate dichiarate più lunghe. Un prefiltro lavabile, da pulire magari una volta al mese, aiuta a proteggere il filtro principale e può farlo durare di più. Anche la corrente pesa, se l’apparecchio resta acceso molte ore: il Levoit Core 400S, per esempio, dichiara una potenza massima di 38 W, un valore contenuto per l’uso quotidiano.

Le app, da VeSync a Mi Home fino a MyDyson, servono per controllare qualità dell’aria, stato del filtro e programmazione, ma chiedono account e connessioni stabili. Chi vuole andare sul semplice farebbe bene a verificare che comandi e informazioni essenziali siano disponibili anche dal display. Alla fine la scelta sensata non è per forza il modello più caro, ma quello più adatto a stanza, rumore, ricambi e abitudini reali di casa.