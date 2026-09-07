Ho comprato uno strano adattatore per il mio telefono e ora può vedere cose che i miei occhi non potrebbero altrimenti vedere

L’idea era semplice: capire come si comporta un dispositivo così piccolo quando deve aiutare davvero, non solo mostrare una macchia calda sullo schermo.

Quindi qualità costruttiva, resa del sensore 256×192, utilità nelle diagnosi rapide su PCB, alimentazioni e componenti. Prime impressioni, appunto. Con aspetti convincenti e qualche punto ancora da verificare.

Al primo contatto il Thermal Master P3 dà l’idea di un accessorio nato più per il banco tecnico che per l’uso distratto con lo smartphone. Il corpo in metallo è compatto, rigido, ben piantato. Non ha quella sensazione leggera e un po’ fragile di molti dongle termici economici in plastica. Resta piccolo, certo, ma in mano non sembra un giocattolo. Anche il peso aiuta quando lo si collega a un portatile o a un telefono con l’adattatore.

Nella confezione ci sono gli adattatori USB, una piccola prolunga e una custodia rugged. Una dotazione essenziale, ma sensata. La custodia rigida, in particolare, non è un dettaglio: in laboratorio, tra connettori, stagno, pinzette e cavi, l’ottica esposta è sempre la parte più delicata. Qui il modulo resta protetto e c’è spazio per gli accessori principali, senza trasformare il kit in una valigetta ingombrante.

Chi usa strumenti del genere guarda subito due cose: se il connettore ha gioco e se il corpo scalda durante l’uso. Nelle prime sessioni il P3 non ha dato l’impressione di essere un prodotto improvvisato. La tenuta nel tempo, però, andrà valutata con prove più lunghe.

Sensore 256×192, X3IR e RazorX: la promessa della super-risoluzione AI

Il cuore del dispositivo è un sensore termico 256×192, una risoluzione ormai abbastanza comune tra i modelli compatti, ma ancora adatta a molte verifiche pratiche, soprattutto da vicino. Thermal Master affianca al sensore due funzioni software, X3IR e RazorX, presentate come sistemi di elaborazione dell’immagine basati su algoritmi di super-risoluzione.

Dongle termico USB‑C con fuoco manuale e accessori su banco da laboratorio, per la prova su diagnosi elettroniche.

In parole semplici: il dongle acquisisce una mappa termica piuttosto piccola e il software prova a renderla più chiara, con bordi più leggibili e dettagli meno confusi. È un aiuto, ma va preso per quello che è. Migliorare la lettura visiva non significa creare dati che il sensore non ha raccolto.

Detto questo, nelle diagnosi elettroniche un’immagine più pulita può contare parecchio. Può aiutare a distinguere un regolatore caldo da una pista vicina, separare due componenti SMD, capire se una zona si scalda tutta insieme o solo in un punto preciso. Il Thermal Master P3, almeno in questa prima prova, sembra cercare proprio questo equilibrio: non vuole sostituire una termocamera professionale di fascia alta, ma rendere più comoda e leggibile l’analisi termica su oggetti piccoli e ravvicinati.

Messa a fuoco manuale e macro a 8 mm: perché sui PCB fa la differenza

La caratteristica più interessante, per chi lavora sull’elettronica, è la messa a fuoco manuale. Molti dongle termici economici hanno fuoco fisso: vanno bene per tubi, quadri elettrici, pareti o verifiche generiche, ma diventano meno efficaci quando bisogna osservare un chip di pochi millimetri. Sul Thermal Master P3, invece, la ghiera permette di regolare il fuoco e di avvicinarsi molto al soggetto, con una distanza macro dichiarata fino a 8 mm.

È qui che il dispositivo cambia passo. Su un PCB, un condensatore, un MOSFET o un regolatore lineare non sono solo “punti caldi”. Hanno una forma, una posizione, un rapporto con le piste e con i componenti vicini. Metterli a fuoco aiuta a non prendere abbagli, soprattutto quando si cerca un corto su una scheda alimentata a bassa tensione e il calore sale in fretta, ma resta concentrato in una zona molto piccola.

In quei casi la termica diventa quasi una lente investigativa. Bisogna vedere subito dove nasce il problema, prima che il componente salga troppo di temperatura. Il fuoco manuale richiede un minimo di mano, ma dà più controllo rispetto alle soluzioni automatiche o fisse.

Resta un limite pratico: a distanze così ravvicinate basta muovere poco il dongle per perdere il punto giusto. Un supporto, un cavalletto o anche una staffa artigianale aiutano molto. Non è un difetto specifico del P3, è il prezzo da pagare quando si lavora in macro termica. Chi lo userà spesso per riparazioni finirà probabilmente per sistemarlo in un piccolo setup fisso accanto all’alimentatore da banco.

Software Temp Master e Windows: buone funzioni, ma qualche inciampo

Il software Temp Master è l’altra metà dell’esperienza. L’app permette di vedere la scena termica, cambiare palette, leggere temperature puntuali e, in base alle funzioni disponibili, gestire acquisizioni e misurazioni. Su smartphone il funzionamento segue lo schema classico dei dongle USB: si collega, si apre l’app, si lavora con pochi passaggi.

Su Windows, invece, le prime prove hanno mostrato qualche criticità. Soprattutto nel riconoscimento del dispositivo e nella gestione dei driver, un problema non raro con periferiche termiche USB compatte. Qui la compatibilità pesa quasi quanto l’hardware: un buon sensore perde valore se per usarlo servono tentativi, riavvii o installazioni poco chiare.

Dalle verifiche iniziali, Temp Master risulta utilizzabile, ma non sempre immediato su PC. L’esperienza può cambiare in base alla porta USB, all’adattatore usato e alla versione del sistema operativo. È un punto da tenere d’occhio con i prossimi aggiornamenti, anche perché molti utenti tecnici preferiscono lavorare su uno schermo grande, magari con schema elettrico, datasheet e alimentatore programmabile aperti accanto.

Nel complesso, il Thermal Master P3 lascia l’impressione di un dongle termico compatto, ma rivolto a un pubblico più esigente della media. Il corpo in metallo, la macro a 8 mm, il fuoco manuale e l’elaborazione X3IR/RazorX sono elementi concreti, non semplici voci da scheda tecnica. La parte software, soprattutto su Windows, resta quella da verificare meglio. Per chi cerca uno strumento da diagnosi rapida su schede elettroniche, però, le prime impressioni sono buone: piccolo, abbastanza preciso e soprattutto più controllabile di molti concorrenti a fuoco fisso.