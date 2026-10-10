Ho comprato un metal detector da 30 euro su Amazon: quello che ho trovato sotto terra ne vale almeno 1000

Era appartenuto al nonno. Probabilmente, quei risparmi erano stati messi al sicuro lontano da occhi indiscreti.

Tutto è partito da un acquisto fatto d’impulso, quasi per scherzo. Una sera come tante, scorrendo le offerte su Internet, l’uomo ha ordinato un metal detector economico: modello base, display LCD, disco impermeabile e cuffia inclusa. Prezzo: meno di 30 euro, spedizione compresa. Nessuna ambizione da cercatore esperto. Solo la curiosità di passare qualche ora all’aperto e, magari, trovare una vecchia moneta. Più facile, pensava, imbattersi in tappi, chiodi e pezzi di ferro.

La prima prova è stata fatta nell’uliveto di famiglia, un piccolo terreno rimasto dopo la morte del nonno: qualche albero, un capanno per gli attrezzi e un orto ormai abbandonato. Non un’area archeologica, né un terreno sottoposto a vincoli. Un punto importante, perché in Italia l’uso del metal detector ha regole precise, soprattutto nelle zone di interesse storico o paesaggistico. “Pensavo fosse solo un passatempo”, avrebbe raccontato poi ai familiari, quasi a giustificare quell’acquisto fatto senza pensarci troppo.

Il segnale vicino al capanno e la scatola di latta sotto terra

All’inizio, niente di speciale. Il metal detector suonava spesso, ma dal terreno uscivano solo oggetti senza valore: una linguetta di lattina, tre chiodi arrugginiti, una forchetta piegata, un bullone grande quanto un pollice. Roba normale, in una campagna vissuta per anni. Dopo un po’, ha confidato, la voglia di spegnere tutto e tornare a casa era forte. Poi, vicino al vecchio capanno degli attrezzi, il suono è cambiato. Più pulito, più fermo, diverso dai segnali incerti sentiti fino a quel momento. Sullo schermo compariva un valore mai visto durante la prova e il terreno, proprio lì, sembrava più compatto. Con una piccola paletta ha iniziato a scavare piano.

Un metal detector appoggiato nell’uliveto di famiglia, punto di partenza della ricerca che porterà a un ritrovamento inatteso.

A circa trenta centimetri di profondità è spuntato il bordo di una scatola di latta. Era arrugginita, sporca di terra, ma ancora chiusa. Sembrava una di quelle vecchie scatole per biscotti o caramelle, avvolta in parte da radici sottili. Non dava l’idea di essere finita lì per caso. Dentro c’erano un fazzoletto di stoffa ormai scurito, alcune monete e un piccolo sacchetto. A quel punto, il passatempo ha cambiato tono. Anche per l’emozione.

Monete d’argento, oro e l’orologio del nonno riconosciuto dalla madre

Nella scatola sepolta c’erano decine di monete, soprattutto 500 lire d’argento “Caravelle”, insieme ad alcune 1000 lire commemorative, anche queste in argento. Nel sacchetto, invece, sono comparsi una catenina d’oro, una fede e un orologio da tasca con la cassa dorata. Oggetti piccoli, ma messi via con cura. Non un ritrovamento qualsiasi, più una riserva domestica nascosta in un altro tempo.

A riconoscere l’orologio è stata la madre dell’uomo, chiamata poco dopo la scoperta. “È quello di tuo nonno”, avrebbe detto appena lo ha visto. Le sono tornate in mente le feste di paese e le occasioni in cui lui lo portava con sé, ben sistemato nel taschino. In famiglia lo credevano perso da decenni. Era sparito senza spiegazioni, come capita spesso agli oggetti che passano da una generazione all’altra e poi, semplicemente, non si trovano più.

Secondo i familiari, il nonno potrebbe aver nascosto quei risparmi in anni in cui, nelle campagne, non tutti si fidavano delle banche e molti preferivano tenere qualcosa a portata di mano, ma lontano dagli sguardi. Una prudenza di casa, forse. O una dimenticanza diventata mistero.

La stima del numismatico e le regole per chi usa il metal detector in Italia

Per capire quanto potesse valere il ritrovamento, la famiglia si è rivolta a un numismatico, che ha esaminato monete e oggetti. Le 500 lire Caravelle più comuni valgono soprattutto per l’argento che contengono, con prezzi che cambiano in base al mercato e allo stato di conservazione. Alcuni pezzi meno diffusi, o tenuti meglio, possono invece attirare di più i collezionisti. Anche l’oro della catenina e della fede ha pesato parecchio nella valutazione finale, visto l’andamento del metallo negli ultimi anni.

In tutto, la stima avrebbe superato abbondantemente i mille euro. Ma non tutto sarà venduto. L’orologio, ha spiegato la famiglia, resterà tra i ricordi, non tra gli oggetti da monetizzare. Qualche moneta potrebbe forse essere ceduta, mentre la scatola è stata ripulita e conservata. Resta poi il tema delle regole. In Italia si può cercare con il metal detector su terreni privati solo rispettando la legge, mentre nelle aree archeologiche, vincolate o di interesse culturale la ricerca può essere vietata.

Il Codice dei beni culturali prevede inoltre che i beni di valore storico o archeologico appartengano allo Stato e vadano segnalati alle autorità competenti. In questo caso, secondo quanto riferito, il ritrovamento è avvenuto in un terreno di famiglia e riguardava beni personali riconducibili al nonno. Il metal detector, intanto, è tornato nel capanno, accanto alla scatola di latta ormai vuota. Ma la storia ha già fatto il giro dei parenti. E uno zio, pare, avrebbe chiesto di prenderlo in prestito per controllare un altro terreno in collina.