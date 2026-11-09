Ho comprato questo strano gadget tecnologico in un mercatino dell'usato: non immaginavo valesse così tanto

È successo con alcuni accessori Nintendo degli anni Novanta: oggetti finiti per anni nei cassetti e tornati oggi nel mirino di chi segue il retrogaming.

Una radio portatile, un vecchio cellulare, una busta piena di caricabatterie. Nei mercatini dell’usato c’è di tutto, e non tutto vale qualcosa. Anzi, molti dispositivi restano semplicemente vecchi oggetti difficili da rivendere, spesso incompleti o non funzionanti.

Eppure, ogni tanto, tra le bancarelle spunta il pezzo giusto. Un accessorio comprato quasi per caso, magari durante un giro del sabato mattina, può attirare l’attenzione di appassionati e collezionisti. Conta la nostalgia, certo. Ma pesano anche la rarità, lo stato di conservazione, la presenza della scatola originale e il ruolo che quel prodotto ha avuto nella storia dell’elettronica di consumo.

Il fenomeno riguarda console portatili, lettori musicali, piccoli accessori fotografici, agende digitali e giochi elettronici degli anni Ottanta e Novanta. Fino a pochi anni fa venivano ceduti per pochi euro. Poi arriva una vendita all’asta, una community li riscopre, il passaparola corre online. E il prezzo cambia.

Il caso Game Boy Camera: l’accessorio Nintendo del 1998 venduto all’asta per oltre 700 dollari

Tra gli esempi più citati c’è la Game Boy Camera, l’accessorio lanciato da Nintendo nel 1998 per il Game Boy. Oggi, con il suo sensore in bianco e nero e una grafica ridotta all’osso, sembra quasi un giocattolo curioso. All’epoca, però, permetteva di scattare foto, modificarle con effetti e stamparle con la Game Boy Printer, un altro accessorio collegabile alla console.

Un accessorio fotografico portatile anni ’90 tra cavi e vecchi dispositivi su una bancarella, simbolo dei gadget vintage che diventano da collezione.

Il valore, però, non è uguale per tutte le versioni. Secondo i dati pubblicati da Heritage Auctions, una Game Boy Camera dorata, distribuita attraverso Nintendo Power in edizione limitata, è stata venduta all’asta il 22 gennaio 2026 per 711,25 dollari. Una cifra legata soprattutto alla tiratura ridotta: pochi esemplari, e quindi molto più interesse da parte dei collezionisti.

Questo non significa che ogni vecchio accessorio Nintendo trovato in cantina valga centinaia di dollari. Una Game Boy Camera comune può avere quotazioni molto diverse, soprattutto se è rovinata, incompleta o non testata. Il caso, però, mostra bene una regola ormai nota nel collezionismo tech: quando si sommano rarità, marchio forte e nostalgia, il prezzo può salire più del previsto.

Rarità, condizioni e scatola originale: i fattori che fanno salire il valore

Il primo fattore da guardare è la rarità. Le edizioni limitate, le versioni promozionali e gli oggetti distribuiti in pochi pezzi sono quelli che attirano di più. Nel caso della Game Boy Camera dorata, è stata proprio la produzione ridotta a renderla più ricercata rispetto ai modelli standard.

Poi contano le condizioni del dispositivo. Un accessorio funzionante, pulito, senza graffi evidenti e con i contatti integri può valere molto più di un pezzo simile ma danneggiato. Spesso la differenza la fa un dettaglio: uno sportellino mancante, un’etichetta rovinata, una batteria ossidata. Piccole cose, ma decisive quando si parla di prezzo.

Anche la scatola originale, i manuali e gli accessori fanno la loro parte. Un prodotto completo è più interessante per chi colleziona, non solo per chi vuole usarlo. Vale per la Game Boy Camera, ma anche per altri dispositivi diventati ricercati: dal primo iPod Apple del 2001, che in esemplari sigillati ha raggiunto cifre alte nelle aste internazionali, ad alcune versioni del Tamagotchi, fino ai modelli più desiderati del Sony Walkman.

Come verificare se un vecchio dispositivo trovato al mercatino vale davvero qualcosa

Prima di comprare, o prima di buttare, un vecchio gadget tecnologico, conviene capire esattamente che cosa si ha davanti. Il nome commerciale non basta sempre. Servono modello, codice, anno di produzione e, se possibile, colore e paese di distribuzione. A volte una sigla stampata sul retro, ignorata da molti, può cambiare la valutazione.

Il passo successivo è controllare le aste concluse, non soltanto gli annunci ancora online. Su piattaforme come eBay, il prezzo chiesto da un venditore può essere lontanissimo da quello pagato davvero. Meglio confrontare più vendite recenti, guardare le condizioni degli oggetti e verificare se erano completi di scatola, manuale o accessori.

Infine, bisogna controllare se funziona. Una console vintage, una fotocamera per Game Boy o un lettore musicale possono perdere valore se non si accendono o se mancano parti essenziali. Per chi gira tra i mercatini, la regola è semplice: fotografare l’oggetto, cercare subito il modello, non farsi guidare solo dall’entusiasmo. L’affare può essere davvero su una bancarella. Ma nel collezionismo, più della fortuna, spesso conta sapere che cosa si sta guardando.