Ho chiuso la porta? Ora lo saprai con EVE DOOR per Apple HomeKit

Ti preoccupi costantemente di dimenticare porte o finestre aperte quando esci di casa? Non dovrai più preoccuparti con Eve Door & Window, il sensore intelligente di contatto, ora in offerta a soli 119,85€ su Amazon. Questo piccolo dispositivo offre un’enorme tranquillità, tenendoti sempre aggiornato sullo stato di porte e finestre di casa tua. Con un prezzo così vantaggioso, è il momento giusto per fare un piccolo investimento che potrebbe fare una grande differenza nella tua quotidianità.

Eve Door & Window è un sensore di contatto intelligente, progettato per tenerti aggiornato su quando una porta o una finestra viene aperta o chiusa. Questo gadget compatto e discreto può essere facilmente installato su qualsiasi porta o finestra, e si sincronizza automaticamente con l’app Eve sul tuo smartphone tramite Bluetooth. Una volta installato, Eve Door & Window inizierà immediatamente a monitorare lo stato di apertura o chiusura della porta o finestra su cui è montato, e invierà una notifica al tuo telefono ogni volta che viene rilevata un’attività. Potrai così sapere se qualcosa è aperto quando non dovrebbe esserlo, anche quando non sei a casa.

Una delle funzionalità più utili di Eve Door & Window è la sua capacità di registrare e mostrare statistiche di utilizzo nel tempo. Questo significa che non solo sarai in grado di vedere quando una porta o finestra è stata aperta o chiusa, ma potrai anche avere una visione generale di quando e quanto spesso ciò accade.

Eve Door & Window è compatibile con Apple HomeKit, il che significa che può essere facilmente integrato nel tuo ecosistema domestico intelligente esistente. Puoi anche impostare scenari automatizzati che si attivano in base allo stato di Eve Door & Window, come accendere le luci quando apri la porta di casa.

Se stai cercando un modo semplice ed efficace per aumentare la sicurezza e la consapevolezza della tua casa, non cercare oltre Eve Door & Window. E con l’offerta attuale su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistare. Ma affrettati, quest’offerta non durerà per sempre! Clicca sul link di acquisto ora e fai un passo avanti verso una casa più sicura e intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.