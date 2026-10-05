Ho chiesto all'Ai di configurare il Router, lo ha fatto e ha anche beccato degli intrusi

L’esperimento, raccontato da Iván Linares è partito da una domanda molto pratica: “La mia rete è davvero sotto controllo?”. La risposta, dopo il passaggio di due agenti IA, è stata meno tranquilla del previsto.

Il punto di partenza era quello di tante case connesse: un router WiFi 7 tri-band, telefoni, computer, dispositivi per la domotica, videocamere, sensori. Tutto regolare, almeno a prima vista. Proprio per questo l’autore ha deciso di mettere alla prova due strumenti diversi: un agente locale basato su Hermes e ChatGPT Codex, usato da una scheda di Microsoft Edge aperta sulla pagina di gestione del router.

Lo scopo era chiaro: cercare eventuali intrusi nella rete WiFi e capire se qualche impostazione del router andasse sistemata. I due agenti hanno lavorato in modo diverso. Hermes, in locale, ha letto l’elenco dei dispositivi collegati e li ha divisi per livello di fiducia. Codex, invece, ha controllato la configurazione dalla porta di accesso del dispositivo. “Non mi aspettavo molto da questa prova”, ha raccontato l’autore. Poi sono arrivati i risultati. E quello che sembrava un controllo di routine ha iniziato a prendere un’altra piega.

Dispositivi sospetti nella rete: così sono stati trovati e controllati

La prima sorpresa è arrivata dall’elenco di alcuni dispositivi sconosciuti collegati alla rete. Hermes li ha messi tra quelli meno affidabili, segnalando possibili presenze anomale. Codex, con un approccio più prudente, è arrivato comunque agli stessi nomi. Non era una prova di accesso non autorizzato, certo. Ma bastava per fermarsi e controllare meglio.

Un controllo della rete domestica: router WiFi e laptop con pannello di monitoraggio per individuare dispositivi e impostazioni a rischio.

A quel punto è cominciata la parte più noiosa, ma anche la più importante: spegnere o scollegare, uno per volta, i dispositivi di casa e vedere quali sparivano dall’elenco del router. Con una rete piena di oggetti connessi — lampadine, prese smart, sensori, telecamere — il lavoro è diventato presto complicato. Alla fine, due presunti sospetti erano in realtà dispositivi legittimi: una telecamera di sicurezza che avrebbe dovuto collegarsi solo con l’allarme attivo e un sensore WiFi quasi dimenticato.

Il punto, però, resta. Senza l’aiuto dell’intelligenza artificiale, quei dispositivi sarebbero probabilmente rimasti lì, confusi tra smartphone, computer e altri apparecchi di casa. In una rete domestica moderna, dove anche un piccolo sensore ha un suo indirizzo, capire cosa si conosce davvero e cosa no è sempre meno immediato.

Il WPS era ancora attivo: l’impostazione da correggere subito

La scoperta più importante, sul fronte della sicurezza del router, è stata un’altra: il WPS era ancora attivo. È la funzione pensata per collegare rapidamente un dispositivo al WiFi, spesso con un pulsante o con un PIN. Comoda, sì, ma da anni considerata una possibile debolezza se resta abilitata senza motivo. L’autore ha ammesso la svista con sorpresa: era convinto di averla già disattivata.

Codex ha poi suggerito alcune modifiche alla configurazione, spiegando a cosa sarebbe servito ogni intervento. Dopo il via libera dell’utente, l’agente ha applicato i cambiamenti e riavviato il router per renderli effettivi. Un passaggio tutt’altro che banale. Chiunque abbia messo mano alle impostazioni di una rete domestica lo sa: basta un parametro sbagliato, una password inserita male o una banda separata nel modo errato per ritrovarsi senza connessione, o con alcuni dispositivi fuori uso.

In questo caso, secondo il racconto, il riavvio è andato bene. Nessun ripristino di fabbrica, nessuna riconfigurazione d’emergenza. Resta difficile dire subito se le modifiche abbiano migliorato davvero le prestazioni della rete WiFi domestica. Più evidente, invece, il risultato sul controllo: l’audit ha fatto emergere impostazioni dimenticate e dispositivi da identificare.

Perché lasciare il router all’IA resta una scelta rischiosa

L’esperimento mostra un uso interessante degli agenti IA nella gestione della rete di casa, ma apre anche un punto delicato. Far controllare a un sistema automatico lo stato di una rete può essere utile: aiuta a leggere elenchi lunghi, notare nomi strani, ricordare impostazioni rimaste attive. Lasciargli modificare da solo un router, però, è un altro discorso.

Il rischio non è solo quello di un errore tecnico. Un agente con accesso alla pagina di amministrazione può cambiare password, regole di rete, impostazioni di sicurezza, DNS, porte e permessi. Se capisce male un comando, o lavora su informazioni incomplete, può creare disservizi o rendere più fragile proprio ciò che dovrebbe proteggere. Meglio tenere l’utente al centro: l’IA suggerisce, l’amministratore decide.

La lezione è semplice e riguarda molte case connesse: controllare ogni tanto i dispositivi collegati al WiFi, disattivare funzioni non necessarie come il WPS, aggiornare il firmware e usare credenziali robuste resta il primo passo. Gli agenti IA possono dare una mano. Ma non sono ancora un sostituto della prudenza.