Ho appena scoperto cosa significa davvero il simbolo di accensione: non ci avevo mai pensato

Eppure quel segno, nato nel mondo dell’elettronica, ha una storia precisa: una linea verticale dentro un cerchio aperto, poco più di un tratto, diventato uno dei pittogrammi più riconoscibili del nostro tempo. Dai manuali tecnici è arrivato sui telecomandi di casa, fino a trasformarsi in un gesto quotidiano: accendere, spegnere, mettere in pausa.

La storia del pulsante di accensione parte da un’esigenza molto concreta: farsi capire da tutti. Quando i dispositivi elettronici cominciano a diffondersi, le scritte “on” e “off” funzionano fino a un certo punto. Vanno bene in alcuni Paesi, meno in altri. Con apparecchi venduti in tutto il mondo, serve un linguaggio più semplice, immediato, non legato a una lingua.

Da qui nasce la scelta dei segni tecnici: una linea verticale per indicare l’“acceso”, un cerchio per lo “spento”. Due forme essenziali, facili da incidere, stampare o riprodurre su plastica, metallo e gomma, anche quando lo spazio è poco. Più avanti, con la diffusione della modalità di sospensione, quei due simboli si uniscono: il cerchio si apre, la linea lo attraversa. Nasce così l’icona del power, poi diventata anche simbolo dello standby. Non più solo un comando tecnico, ma il segno di un gesto ormai automatico: avviare una macchina, fermarla, richiamarla in funzione.

Il codice binario dietro l’icona: perché unisce 1 e 0

Dietro l’icona c’è anche un richiamo diretto al codice binario, il linguaggio di base dell’informatica, costruito su due valori: 1 e 0. Nel sistema binario, l’1 richiama lo stato attivo, la presenza di segnale; lo 0 indica assenza, interruzione, spegnimento. È la stessa logica che sta alla base di circuiti, calcolatori e processori.

Dettaglio del tasto power illuminato su un dispositivo elettronico, per raccontare origine e significato dell’icona universale.

La linea verticale richiama graficamente l’1. Il cerchio, invece, rimanda allo 0. Messi insieme, i due elementi dicono una cosa semplice: controllo tra acceso e spento, tra energia e pausa. Non bisogna leggere, né tradurre. Basta vedere la forma. È questa la forza dei simboli tecnici riusciti: prendono un’idea complessa e la trasformano in un segno chiaro, capace di funzionare su una tastiera, su uno schermo o sul bordo di un monitor.

Con il tempo, però, il significato pratico dell’icona si è spostato un po’. Su molti apparecchi moderni il simbolo power non indica più lo spegnimento totale, ma una condizione intermedia. Il dispositivo resta alimentato, pronto a ripartire. Succede con televisori, router, decoder e console. Una piccola ambiguità che molti conoscono bene, soprattutto chi preferisce staccare la spina “per sicurezza”. Ma l’uso comune l’ha ormai accettata.

Dagli standard internazionali ai telecomandi: così è diventato universale

La diffusione mondiale del simbolo di accensione passa anche dagli organismi di standardizzazione, in particolare dalla International Electrotechnical Commission (IEC). Nel Novecento la IEC cataloga molti pittogrammi destinati agli apparecchi elettrici ed elettronici. L’obiettivo è pratico: creare segni comuni, riconoscibili da produttori e utenti, a prescindere dal Paese e dalla lingua.

Così l’icona entra nei manuali, nei pannelli di controllo, nei computer e nei telecomandi. Dai vecchi televisori a tubo catodico ai portatili, dalle stampanti agli impianti audio, il pulsante standby accompagna l’evoluzione dei dispositivi senza cambiare davvero faccia. Anche quando i tasti fisici lasciano spazio alle superfici touch, il disegno resta quasi lo stesso. Piccolo, bianco o nero, a volte illuminato. Sempre lì.

La sua forza sta anche nella familiarità. Un bambino lo impara prima ancora di conoscerne il significato tecnico. Un adulto lo cerca d’istinto quando un dispositivo non risponde. Nei centri assistenza, nei negozi di elettronica, nelle case, quel segno è diventato una scorciatoia visiva. “Premi il tasto con il cerchietto e la linea”, si dice spesso. E basta così.

Perché funziona ancora oggi: design, immediatezza e riconoscibilità

Il simbolo di accensione resiste perché fa bene tre cose: è semplice, si riconosce subito e si può riprodurre ovunque. Sta su un telecomando economico come su un computer di fascia alta, su un manuale in bianco e nero come su un’interfaccia digitale. Non dipende dalle mode grafiche. E non ha bisogno di spiegazioni.

Nel linguaggio del design industriale, un buon pittogramma deve ridurre gli errori. Qui il risultato è evidente: la forma è pulita, simmetrica, facile da ricordare. Anche quando cambia stile — più arrotondata, più sottile, inserita in un cerchio luminoso — conserva la stessa struttura. Una continuità rara, in un settore abituato a cambiare icone, pulsanti e interfacce con grande frequenza.

C’è poi un aspetto culturale. Il tasto power è diventato il gesto d’ingresso nel mondo digitale: accendere un computer al mattino, riavviare un telefono, spegnere la tv a fine serata. Un segno minimo, quasi invisibile per abitudine, ma presente in milioni di azioni quotidiane. Ed è proprio questa presenza discreta a spiegare perché, dopo decenni, linea e cerchio continuino a bastare.