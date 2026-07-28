Ho appena imparato come attivare il Dolby Atmos nella mia auto: il trucco è facilissimo

L’obiettivo è chiaro: far fare un salto all’ascolto in auto, andando oltre la classica riproduzione stereo. Ma non basterà un logo sul display per cambiare tutto.

La resa dipenderà da hardware, software e qualità dell’impianto montato a bordo. La novità arriva mentre l’infotainment auto pesa sempre di più nella vita di chi guida: mappe e chiamate, certo, ma anche musica, podcast, video, assistenti vocali e servizi connessi.

Per anni l’audio immersivo in auto è stato roba da modelli di fascia alta, spesso con impianti firmati Burmester, Bowers & Wilkins o Bang & Olufsen. Sistemi costosi, chiusi, calibrati direttamente dalle case e destinati a pochi. Con Android Auto, però, lo scenario cambia.

Google parla di una piattaforma già presente o compatibile con oltre 250 milioni di veicoli nel mondo. Questo non vuol dire che tutti avranno subito Dolby Atmos in auto. Meglio dirlo chiaramente. Però l’arrivo del formato su una piattaforma così diffusa può portare l’audio spaziale fuori dalla nicchia premium, piano piano, anche su vetture meno esclusive.

È una questione tecnica, ma anche di abitudini: chi ascolta playlist, album o podcast dallo smartphone si aspetta ormai di ritrovare la stessa continuità tra casa, cuffie e abitacolo. “L’auto è diventata un’estensione del telefono”, ripetono da tempo gli analisti del settore automotive. Ed è qui che il software diventa decisivo.

Atmos in abitacolo: oggetti sonori, DSP e limiti acustici dell’auto reale

Il punto tecnico è più complesso di quanto lasci intendere un marchio sullo schermo. Dolby Atmos non lavora come lo stereo tradizionale e nemmeno come il surround a canali fissi. Usa oggetti sonori, cioè elementi che possono essere sistemati virtualmente nello spazio.

Schermo infotainment con player musicale e altoparlanti in abitacolo: l’audio in auto evolve con Android Auto e Dolby Atmos.

Una voce, uno strumento o un effetto possono così sembrare arrivare da punti diversi dell’abitacolo. In teoria, proprio questo rende Atmos adatto a un posto difficile come l’auto. Ma l’abitacolo è un ambiente complicato: superfici che riflettono, sedili che assorbono, vetri vicini, passeggeri seduti in posizioni non simmetriche, rumori che cambiano con la velocità, l’asfalto, la pioggia o gli pneumatici. In salotto si sceglie il punto d’ascolto. In macchina, no.

Per questo la resa di Atmos su Android Auto dipenderà molto dal DSP, il processore digitale del segnale, dalla posizione degli altoparlanti e dalla taratura fatta dal costruttore. Un Suv con venti diffusori tra plancia, montanti, portiere e cielo potrà creare una scena sonora più convincente rispetto a una compatta con un impianto base adattato in fretta.

Il formato, da solo, non fa miracoli. Serve una catena che funzioni: sorgente compatibile, software aggiornato, elettronica in grado di gestire il flusso e altoparlanti messi nel posto giusto. Altrimenti il rischio è avere un suono più ampio sulla scheda tecnica, ma poco credibile quando lo si ascolta davvero.

Compatibilità e tempi: i marchi coinvolti e i requisiti che faranno la differenza

La prima fase dovrebbe riguardare marchi come BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Škoda, Genesis, Tata e Mahindra, secondo le anticipazioni circolate dopo gli annunci di Google. Le date precise non sono ancora state fissate nel dettaglio, ma l’arrivo sui primi modelli compatibili è atteso entro la fine del 2026. Non tutti, però, vedranno comparire subito l’opzione nel menu dell’infotainment.

La compatibilità con Dolby Atmos su Android Auto dipenderà da più fattori: modello dell’auto, versione del sistema operativo, hardware audio, aggiornamenti della casa e app usate per l’ascolto. In pratica, avere Android Auto non basterà. Alcune vetture potrebbero ricevere il supporto con un aggiornamento software, altre avranno bisogno di sistemi infotainment più recenti.

Per i modelli più datati, con elettronica meno potente o impianti audio essenziali, il formato potrebbe restare fuori portata. È un punto importante, perché l’audio spaziale richiede una catena digitale compatibile dall’inizio alla fine. Se un’app di streaming invia un contenuto in Atmos ma l’auto lo riconverte in stereo, l’effetto si perde.

Se invece il veicolo riconosce il flusso e il DSP lo lavora bene, la differenza può sentirla anche chi non si considera un audiofilo. Magari non al semaforo, con il finestrino aperto. Ma in autostrada, durante un viaggio lungo, sì.

Streaming, infotainment e concorrenza con Apple: la nuova partita dell’esperienza audio mobile

La mossa di Google va letta anche nella sfida con Apple CarPlay, che negli ultimi anni ha beneficiato della spinta di Apple Music sull’audio spaziale. Per gli utenti Android, l’arrivo di Dolby Atmos su Android Auto è un riequilibrio: amplia le possibilità di ascolto e rafforza l’idea di un ecosistema unico tra smartphone, casa e automobile. Musica, navigazione e assistente vocale convivono nello stesso spazio, con passaggi sempre più naturali.

Resta da capire quali servizi useranno davvero il nuovo supporto. YouTube Music è il candidato più scontato nel mondo Google, ma anche altre piattaforme potrebbero puntare di più su Atmos se crescerà il numero di veicoli compatibili. La partita, quindi, non è solo tecnica. È commerciale, editoriale, perfino culturale: riguarda il modo in cui l’auto sta diventando un luogo di consumo digitale, non più soltanto uno spazio di passaggio.

Per chi guida, però, il cambiamento conterà solo se tutto funzionerà senza complicazioni. Si sale in macchina, lo smartphone si collega, parte un brano compatibile e l’impianto fa il resto. Niente configurazioni da tecnico, niente menu nascosti. È lì che Android Auto con Dolby Atmos potrà fare la differenza: non promettendo miracoli, ma rendendo più accessibile una qualità d’ascolto finora riservata a pochi modelli e a impianti molto costosi.