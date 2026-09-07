Ho aggiunto 512 GB al mio telefono Android con un gadget USB-C più piccolo della mia unghia

Apple, Samsung, Google e molti altri produttori hanno scelto strade diverse, lasciando agli utenti un problema molto concreto: come aumentare la memoria senza cambiare telefono.

La risposta, sempre più usata da creator e appassionati, arriva dagli SSD magnetici USB-C, piccoli accessori esterni che possono aggiungere fino a 2 TB di spazio per foto, video e file pesanti. Non è la vecchia scheda estraibile, certo. Ma per chi registra in 4K, lavora con file RAW o viaggia con intere librerie multimediali, può essere una soluzione vera.

Perché lo slot microSD è sparito dai top di gamma

La fine della microSD sugli smartphone di fascia alta non è arrivata da un giorno all’altro. I produttori hanno puntato su telefoni più sottili, più resistenti ad acqua e polvere, con memorie interne più rapide. E, va detto, anche su tagli di memoria venduti a prezzi sempre più alti. Una scelta tecnica, sì. Ma anche commerciale.

Su iPhone lo slot non c’è mai stato. Molti Samsung Galaxy, Google Pixel e altri Android premium, invece, lo hanno perso strada facendo. Il risultato è che l’utente deve scegliere subito: 128 GB, 256 GB, 512 GB o più. Se poi, dopo qualche mese o un anno, lo spazio finisce, le opzioni diventano poche.

Uno smartphone collegato a un SSD magnetico USB-C, soluzione pratica per espandere la memoria senza microSD.

Il cloud ha riempito in parte il vuoto. iCloud, Google Drive, OneDrive e Dropbox permettono di salvare foto e documenti online, ma servono connessione, abbonamenti e fiducia nella gestione dei propri dati a distanza. Non tutti vogliono dipendere dalla rete. Soprattutto quando si lavora fuori casa, magari in viaggio, con file molto pesanti.

Quando 128 o 256 GB non bastano più: video 4K, RAW e app pesanti

Il punto è semplice: oggi i contenuti prodotti dagli smartphone pesano molto più di qualche anno fa. Un video in 4K può occupare diversi gigabyte in pochi minuti. Le riprese in 8K chiedono ancora più spazio. I file fotografici in RAW crescono in fretta. Basta una giornata di riprese e compare l’avviso che nessuno vuole vedere: memoria quasi piena.

Anche le app fanno la loro parte. I giochi più recenti arrivano spesso a decine di gigabyte, le app social accumulano cache, le piattaforme di streaming permettono di scaricare film e serie da guardare offline. Poi ci sono musica in qualità lossless, documenti di lavoro, backup delle chat e allegati. Tutto resta nella memoria interna del telefono.

C’è anche un dettaglio che molti scoprono solo dopo l’acquisto: i 128 GB indicati sulla confezione non sono tutti disponibili. Una parte viene occupata dal sistema operativo, dagli aggiornamenti e dai file di sistema. “Pensavo bastassero” è la frase che si sente spesso da chi usa lo smartphone per lavoro o per creare contenuti. Ed è a quel punto che si cerca una via d’uscita.

SSD magnetici USB-C: come aggiungono fino a 2 TB allo smartphone

Gli SSD magnetici USB-C funzionano in modo piuttosto semplice. Non si inserisce una scheda nel telefono: si collega un’unità esterna alla porta USB-C e la si fissa sul retro dello smartphone con magneti compatibili con MagSafe o Qi2. Dentro c’è un SSD NVMe compatto, spesso in formato M.2 2230 o 2242, lo stesso tipo di memoria usato in alcuni notebook e dispositivi portatili.

Il vantaggio principale è la velocità. Le soluzioni con USB 3.2 Gen 2 possono arrivare, almeno in teoria, fino a 10 Gbps: molto più delle vecchie microSD e delle chiavette USB economiche. Una volta collegato, l’SSD viene visto da Android o iOS come memoria esterna, senza passaggi complicati. In molti casi basta aprire l’app File o scegliere il salvataggio diretto nelle app video compatibili.

Tra gli accessori più citati dagli appassionati c’è il Dockcase MagSafe SSD Enclosure, un contenitore magnetico per SSD NVMe con display integrato, indicazione dello stato dell’unità e controllo delle velocità di lettura e scrittura. Alcuni modelli offrono anche una porta USB-C pass-through, utile per ricaricare lo smartphone mentre l’SSD resta collegato. Un particolare importante, visto che molti telefoni hanno una sola porta.

Questi dispositivi non servono tanto a installare più app. Sono pensati soprattutto per gestire archivi pesanti. Un videomaker può registrare clip in ProRes direttamente sull’SSD, un fotografo può scaricare scatti ad alta risoluzione, chi viaggia può portare con sé film, musica e backup senza consumare dati mobili. Più che un’espansione da tutti i giorni, è una memoria da lavoro.

Costi, limiti e alternative: quando scegliere memoria esterna o cloud

Il primo limite degli SSD magnetici per smartphone è il prezzo. Un enclosure di buona qualità può costare intorno ai 70 euro, ai quali va aggiunto l’SSD. Un modello da 1 TB o 2 TB pesa ancora sulla spesa finale, anche se le unità NVMe costano meno rispetto a qualche anno fa. Non è un accessorio da comprare d’impulso.

Poi c’è la questione dell’uso reale. La memoria esterna non sostituisce quella interna: le app continuano a installarsi sul telefono, così come molti dati di sistema. L’SSD è utile soprattutto per foto, video, documenti, librerie multimediali e backup veloci. Resta però un oggetto da collegare, portare con sé e proteggere da urti o scollegamenti accidentali. Meno immediato di una microSD nascosta nel carrellino.

Per molti utenti il cloud resta la soluzione più comoda: sincronizza da solo, libera spazio e non richiede accessori. Chi però lavora con file pesanti, gira contenuti in alta risoluzione o si trova spesso senza una connessione stabile può trovare negli SSD USB-C magnetici una risposta più concreta. Non riportano indietro lo slot microSD. Però restituiscono allo smartphone un po’ di quella flessibilità che molti rimpiangono.