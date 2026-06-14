Ho acquistato una friggitrice ad aria da 120 euro, top di gamma, e una economica da 25: ti svelo consumi e verità nascoste

La potenza delle friggitrici ad aria oggi in commercio va da 1.000 a 2.850 watt (2025), e il modello più caro tende a stare nella parte alta di questa forbice. Sembra una condanna in bolletta. Lo è molto meno di quanto suggerisca il dato grezzo, perché chi assorbe più watt scalda prima e cuoce più in fretta — e il consumo finale si misura sul ciclo intero, non sui watt nominali.

I numeri concreti raccontano questo. Un ciclo di cottura di mezz’ora a 180 gradi consuma tra 0,4 e 0,8 kWh, con un costo che si aggira sui 15-20 centesimi. Il modello potente da 120 euro può chiudere la stessa teglia di patate in 30 minuti dove quello economico ne impiega 40, recuperando sul tempo parte di ciò che spende in potenza. La friggitrice più cara non è automaticamente quella che pesa di più sull’elettricità.

Confronto tra 2 friggitrici ad aria diverse

C’è poi la verità che le classifiche per fascia di prezzo nascondono. Un’analisi che ha messo a confronto oltre sessanta modelli ha rilevato che non esiste una correlazione diretta tra prezzo e valutazione: sia gli apparecchi economici sia quelli costosi possono raggiungere voti alti e offrire un’esperienza d’uso soddisfacente. Tradotto, la friggitrice da 25 euro non è condannata a deludere, e i 120 euro non comprano da soli la promozione a pieni voti.

Cosa cambia davvero, allora, tra le due. I modelli costosi hanno in genere capienza maggiore, materiali migliori che ne allungano la durata, una resistenza che scalda più rapidamente e mantiene la temperatura più stabile durante la cottura. Quest’ultimo punto è quello che si sente sul piatto: una temperatura più costante dà risultati più uniformi e prevedibili. Molti top di gamma montano una doppia resistenza, superiore e inferiore, per cotture più omogenee — un dettaglio che la versione da 25 euro quasi sempre non ha.

Un confronto laterale ridimensiona l’intera questione del consumo. Rispetto a un forno elettrico tradizionale, che lavora tra 2.200 e 5.000 watt e per una teglia di patate può girare un’ora consumando 1,5-2 kWh con un costo di 40-50 centesimi, qualsiasi friggitrice ad aria — cara o economica — resta più conveniente, grazie a tempi di preriscaldamento di 3-5 minuti contro i quarti d’ora del forno. La differenza tra i due modelli che ho in cucina è marginale di fronte al divario che entrambi hanno con il forno.

Il limite del test va detto: le condizioni di laboratorio non replicano l’uso domestico reale. Aprire spesso il cestello, cuocere alimenti diversi nella stessa giornata, usarla in continuo — tutto questo sposta i risultati rispetto alla prova standardizzata. Il calcolo lo si può rifare a casa: watt dell’apparecchio diviso 1.000, moltiplicato per le ore d’uso e per il prezzo del kWh. Resta da capire una cifra che nessuna scheda riporta: quante volte alla settimana la accenderai davvero.