Hellhounds Pack da gaming con tastiera e mouse a MENO DI 20€

Gamer appassionati, preparatevi a un’offerta che vi farà saltare sulla sedia! Sappiamo quanto sia importante avere attrezzature di alta qualità per migliorare la propria esperienza di gioco, ed è per questo che siamo elettrizzati nel presentarvi l’Hellhounds Pack di EMPIRE GAMING, attualmente disponibile su Amazon al sorprendente prezzo di 19,99€. E non stiamo parlando di uno sconto qualunque, ma di una drastica riduzione del 31% sul prezzo originale. Il vostro setup gaming sta per fare un balzo qualitativo!

Hellhounds Pack da gaming, tastiera semi-meccanica e mouse a meno di 20€ su Amazon

EMPIRE GAMING non è solo un nome, ma una garanzia nel mondo dei videogame. E con l’Hellhounds Pack, porta sul tavolo un’offerta che combina qualità, prestazioni e estetica. La tastiera semi-meccanica in layout QWERTY Italiano non è solo esteticamente affascinante con la sua illuminazione RGB, ma offre anche un’esperienza di digitazione superlativa, ideale sia per la scrittura che per il gaming. La capacità di programmare 33 macro parametrizzabili offre ai giocatori la possibilità di personalizzare il proprio stile di gioco, rendendo ogni azione rapida e precisa.

E se pensate che la tastiera sia tutto ciò che c’è da dire, aspettate di sentire del mouse. Questo dispositivo di puntamento vanta ben 7 pulsanti e una precisione incredibile grazie alla sua risoluzione di 7200 DPI. Ciò significa una precisione al millimetro in ogni vostra mossa e azione. Inoltre, la sua forma ergonomica garantisce ore di gioco senza affaticare la mano.

E per completare il tris, l’Hellhounds Pack include anche un mouse pad gamer, perfettamente ottimizzato per il mouse incluso e con una superficie che garantisce scorrimenti fluidi e precisi.

Concludendo, se siete alla ricerca di un upgrade per il vostro setup di gioco o semplicemente volete entrare nel mondo gaming con il piede giusto, l’Hellhounds Pack di EMPIRE GAMING è ciò che fa per voi. E con uno sconto del 31%, questa è un’occasione da non perdere.

Non aspettate un minuto di più! Correte su Amazon, afferrate questa offerta strepitosa e portate il vostro gioco a un livello superiore. La vittoria è a portata di click!

