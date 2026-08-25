Acceso il computer quantistico più potente della sua categoria: 98 qubit mostrano il futuro oltre i supercomputer

Quantinuum ha acceso Helios, il più grande computer quantistico a ioni intrappolati oggi noto nella sua categoria. Una macchina da 98 qubit che l’azienda vuole mostrare nel 2026, nei propri laboratori e alla comunità scientifica internazionale, per capire fin dove può arrivare questa tecnologia e perché molti la guardano come una possibile erede, almeno per alcuni compiti, degli attuali supercomputer. La notizia, ripresa anche da The Conversation, non è solo una questione di record. La domanda vera è un’altra: questi sistemi stanno davvero diventando utili, oppure restano prototipi sofisticati da laboratorio?

Dai 56 ai 98 qubit: il nuovo record di Quantinuum

Il passo avanti di Quantinuum è evidente. Helios passa dai 56 qubit del modello precedente, presentato nel 2025, a 98 qubit controllabili nello stesso sistema. Quasi il doppio. Ma non basta aggiungere atomi, come si farebbe montando più pezzi su una scheda. Qui conta soprattutto il modo in cui gli ioni vengono spostati, separati, riuniti e messi al lavoro durante il calcolo.

Nei computer quantistici a ioni intrappolati, i qubit non sono circuiti fissi su un chip superconduttore. Sono atomi carichi elettricamente, tenuti sospesi nel vuoto da campi elettromagnetici e guidati con impulsi laser. È una tecnologia più lenta in alcuni passaggi, ma molto apprezzata dai ricercatori per la qualità delle operazioni e per la stabilità dei singoli qubit.

Resta però il punto centrale. “Un numero più alto non significa, da solo, una macchina utile”, ha osservato in sostanza Animesh Datta, docente di Scienza dell’informazione quantistica all’Università di Warwick, commentando i risultati. Helios dimostra una capacità ingegneristica notevole. Ma la strada verso usi industriali veri è ancora lunga. E non si misura solo in qubit: contano anche errori, tempi, software e operazioni che la macchina riesce davvero a eseguire.

Come funziona l’architettura QCCD tra memoria e calcolo

Il cuore di Helios è un’architettura chiamata QCCD, sigla di Quantum Charge-Coupled Device, proposta per la prima volta nel 2002. L’idea, in fondo, è abbastanza intuitiva: separare le zone dedicate alla memoria quantistica da quelle in cui avvengono le operazioni di calcolo. Un po’ come nei computer tradizionali, dove si distingue tra RAM e processore.

Nel sistema di Quantinuum, questa separazione prende la forma di una piccola rosa. C’è un anello in cui gli ioni possono restare in attesa, conservando l’informazione, e ci sono due bracci laterali dove i laser eseguono le operazioni logiche. Al centro, un punto di collegamento. Piccolo, ma fondamentale.

La scelta serve a evitare che tutti i qubit restino sempre nello stesso punto, esposti alle stesse interferenze e agli stessi limiti fisici. Gli ioni vengono portati dove servono, quando servono. È una coreografia complicata, più simile a una minuscola rete ferroviaria che a un processore classico. Ogni movimento va previsto con grande precisione, perché anche uno scarto minimo può aggiungere rumore al calcolo.

L’incrocio a X che muove gli ioni e riduce gli errori

La novità più interessante di Helios è l’incrocio a X che collega le diverse aree del chip. Le generazioni precedenti potevano muovere gli ioni soprattutto lungo linee rette o percorsi chiusi. Con questo nuovo disegno, invece, più flussi di ioni possono spostarsi in parallelo, passando da una zona all’altra senza creare troppi conflitti tra qubit vicini.

È qui che il record smette di essere soltanto una cifra. Muovere ioni intrappolati con controllo significa ridurre le interferenze, distribuire meglio il lavoro e rendere possibile la correzione degli errori mentre il calcolo è ancora in corso. Non dopo. Durante. È un passaggio chiave, perché il quantum computing è fragile per natura: basta poco, un disturbo termico o elettromagnetico, per cambiare lo stato quantistico.

A coordinare questi spostamenti c’è il software di controllo, chiamato Helios runtime. Il programma calcola in anticipo i percorsi più rapidi e meno rischiosi per gli ioni. Decide quando separarli, quando accoppiarli e quando riportarli nelle zone di memoria. “È un esercizio di controllo molto sofisticato”, spiegano gli esperti del settore. Anche se, va detto, non equivale ancora a una vera applicazione scientifica pronta all’uso.

Perché 4.000 operazioni sono ancora lontane dal quantum computing utile

Il limite principale emerge dai test. Secondo quanto riportato, la sequenza più lunga completata da Helios arriva a circa 4.000 operazioni. È un risultato importante per mettere alla prova l’hardware, ma resta lontano dagli obiettivi indicati, per esempio, dalla UK National Quantum Strategy Mission 1, che punta a macchine capaci di eseguire fino a mille miliardi di operazioni.

Datta ha definito questi test una prova di “potenza bruta” più che una dimostrazione di utilità pratica. Si tratta di esperimenti casuali, pensati per stressare la macchina e misurarne le prestazioni. Non di simulazioni chimiche decisive, calcoli industriali o analisi finanziarie già migliori dei metodi classici. La differenza è sostanziale. Un prototipo può essere molto avanzato e, allo stesso tempo, non ancora utile fuori dal laboratorio.

Per arrivare a un computer quantistico commerciale capace di affrontare problemi oggi fuori portata, molti ricercatori stimano che serviranno sistemi con molti più qubit: centinaia di migliaia, forse persino un milione di qubit, contando anche quelli necessari alla correzione degli errori. Helios ne ha 98. È un passo visibile, non il traguardo.

Il valore della macchina, quindi, sta soprattutto nella direzione che indica: architetture più modulari, controllo più preciso degli ioni, correzione degli errori dentro il processo di calcolo. I supercomputer non verranno sostituiti domani mattina. Ma Helios mostra con una certa chiarezza quale potrebbe essere la strada: meno annunci di principio, più ingegneria dura, paziente, verificabile.