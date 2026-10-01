HDMI-CEC, il trucco per controllare ogni dispositivo con il telecomando della TV

Nel salotto moderno basta poco per ritrovarsi con più telecomandi del necessario, ma una funzione HDMI può semplificare parecchio la gestione quotidiana dei dispositivi.

Si chiama HDMI-CEC e permette a TV, console, soundbar e box streaming di scambiarsi alcuni comandi attraverso lo stesso collegamento. Il vantaggio è soprattutto pratico: meno telecomandi, meno passaggi e una gestione più immediata di accensione, volume e sorgenti.

HDMI-CEC, come funziona e perché ogni marca lo chiama a modo suo

Il controllo HDMI-CEC, sigla di Consumer Electronics Control, permette agli apparecchi collegati con un cavo HDMI di scambiarsi comandi semplici. Per esempio: accendere il televisore, scegliere l’ingresso giusto, alzare o abbassare il volume di una barra audio, mandare in standby un dispositivo. Non è una funzione nuova, ma spesso resta nascosta nei menu della TV, tra impostazioni HDMI, dispositivi esterni o voci legate al telecomando universale.

A complicare le cose c’è il nome, che cambia da produttore a produttore. Samsung lo indica spesso come Anynet+, Sony usa BRAVIA Sync o “Controllo per HDMI”, LG parla di Simplink, Panasonic di VIERA Link, mentre Philips usa EasyLink. Cambia l’etichetta, non il meccanismo. La scena è familiare: televisore acceso, tre telecomandi sul divano e la voce giusta infilata chissà dove, magari sotto “connessioni” o “ingressi esterni”.

TV, soundbar e console: dove attivare HDMI-CEC su PS5, Xbox e Switch

Il primo passo è attivare HDMI-CEC sulla TV. Bisogna cercare nel menu del televisore una voce legata a Anynet+, Simplink, BRAVIA Sync, EasyLink o, più in generale, al controllo dei dispositivi HDMI. Se c’è una soundbar, meglio collegarla alla porta HDMI ARC o, sui modelli più recenti, HDMI eARC. È quella che permette di rimandare l’audio dal televisore alla barra e, nella maggior parte dei casi, di regolare il volume direttamente con il telecomando della TV.

Poi ci sono le console. Su PS5 il percorso è Impostazioni > Sistema > HDMI: da lì si può attivare il collegamento del dispositivo HDMI e scegliere se la console deve accendere la TV o andare in riposo insieme al televisore.

Su Xbox Series X e Series S, le opzioni si trovano nelle impostazioni dedicate a TV, schermo e controllo dei dispositivi: qui si gestiscono accensione, spegnimento, cambio ingresso e, quando previsto, anche il volume. Su Nintendo Switch, invece, la voce è nei parametri TV e riguarda la possibilità di sincronizzare lo stato di alimentazione con la TV. In pratica, quando la console esce dalla modalità riposo nel dock, il televisore può accendersi da solo e passare all’ingresso corretto.

Quando qualcosa va storto: accensioni indesiderate, sorgenti impazzite e audio ARC/eARC

Il punto debole di HDMI-CEC è che non tutti i dispositivi si comportano allo stesso modo. Alcuni supportano solo una parte dei comandi, altri gestiscono male le priorità, soprattutto quando alla TV sono collegati insieme console, decoder, box streaming, lettore Blu-ray e soundbar. Così può capitare che la console si accenda senza motivo, che la TV cambi sorgente da sola o che la barra audio resti muta.

In questi casi conviene andare per gradi, senza spegnere tutto subito. Meglio disattivare una funzione alla volta: si può tenere il controllo volume della soundbar e togliere, per esempio, l’accensione automatica della console. Attenzione anche ai cavi: un HDMI danneggiato o troppo vecchio può creare problemi.

E la soundbar va collegata alla porta ARC/eARC, non a un ingresso HDMI qualunque. Dopo ogni modifica, un riavvio completo di TV e dispositivi spesso aiuta a rimettere tutto in ordine. Non è magia: è una funzione pratica, solo un po’ nascosta, che se regolata bene rende il salotto meno complicato.