HDMI 2.2, il nuovo standard per i cavi è arrivato: ora dobbiamo cambiarli? A chi conviene effettivamente

Un aggiornamento pensato per un mercato che corre: TV 8K, console, PC da gaming e schermi professionali chiedono più banda, meno ritardi e una gestione più precisa di audio e video. I primi prodotti compatibili sono attesi tra la fine del 2025 e il 2026, secondo quanto indicato dall’organizzazione.

Non è un taglio con il passato: HDMI 2.1 resta al suo posto. Ma HDMI 2.2 alza l’asticella, porta più dati sullo stesso collegamento, apre a risoluzioni più spinte e introduce una nuova certificazione dei cavi per fare un po’ d’ordine sugli scaffali.

Dai 48 ai 96 Gbps: il vero salto della larghezza di banda

La differenza più netta tra HDMI 2.1 e HDMI 2.2 sta nella larghezza di banda: si passa da 48 Gbps a 96 Gbps. Il doppio. Non un aggiustamento di poco conto, ma un salto pensato per i casi in cui il video pesa davvero: gaming ad alta frequenza, monitor professionali, contenuti in 8K e impianti audio-video con più dispositivi collegati.

Dettaglio di un collegamento HDMI su una TV moderna, simbolo del passaggio a standard più veloci come HDMI 2.2.

Per l’uso di tutti i giorni, però, non cambia tutto da un momento all’altro. Streaming, Blu-ray, console attuali e TV 4K continuano a stare benissimo con HDMI 2.1, che ha già portato il 4K a 120 Hz, l’8K a 60 Hz, il supporto a eARC, VRR e ALLM. Funzioni ormai comuni su molti televisori di fascia media e alta. Il limite si vede nelle configurazioni più spinte, quando si vogliono mettere insieme risoluzioni elevate, colori più profondi e frequenze di aggiornamento molto alte senza passare dalla compressione.

Con HDMI 2.2, la porta HDMI torna anche a misurarsi più da vicino con DisplayPort 2.1, già usata nel mondo PC per monitor ad alta frequenza. Il messaggio per chi produce GPU, TV e console è semplice: il collo di bottiglia non deve più essere il cavo. Almeno non per i prossimi anni.

8K, 10K e 12K: le nuove soglie per gaming, home theater e display professionali

La specifica HDMI 2.2 apre la porta a configurazioni come 4K a 480 Hz, 8K a 240 Hz, 10K a 120 Hz e 12K a 120 Hz. Numeri che oggi parlano soprattutto al mercato professionale e al gaming estremo, più che al salotto di casa. Ma la direzione è chiara: schermi più grandi, frequenze più alte, immagini sempre più definite.

Nel confronto, HDMI 2.1 resta su scenari già maturi ma meno ambiziosi: 4K a 120 Hz e 8K a 60 Hz, in alcuni casi con compressione DSC. Chi gioca con le console attuali o usa un televisore OLED 4K non vedrà grandi cambiamenti nell’immediato. Diverso il discorso per chi assembla PC con schede grafiche di fascia alta, lavora su video ad altissima risoluzione o gestisce installazioni commerciali: lì il salto può diventare concreto.

Il settore più rapido a muoversi potrebbe essere quello dei display professionali: cartellonistica digitale, sale controllo, imaging medico, simulazione e produzione video. In questi casi, il supporto a 10K, 12K e, in prospettiva, a soluzioni ancora più dense permette di far viaggiare più informazione visiva su un collegamento standard. Nel mercato consumer, invece, servirà più tempo. Dovranno arrivare televisori, sorgenti e contenuti davvero all’altezza.

Cavi Ultra96 e retrocompatibilità: cosa sapere prima di comprare

Per usare tutta la banda di HDMI 2.2 serviranno nuovi cavi certificati Ultra96, pensati per reggere fino a 96 Gbps. È uno degli aspetti più pratici della novità, perché negli ultimi anni il mercato dei cavi HDMI è diventato difficile da leggere: “High Speed”, “Premium”, “Ultra High Speed”, sigle simili e prestazioni non sempre chiare per chi compra.

La certificazione Ultra96 punta proprio a rendere più semplice la scelta, indicando in modo diretto la compatibilità con lo standard più recente. C’è però un punto importante: cavi e connettori restano retrocompatibili con i dispositivi HDMI precedenti. Un cavo Ultra96 potrà quindi essere usato anche con TV, lettori, console o soundbar basati su HDMI 2.1, HDMI 2.0 o versioni più vecchie, sempre nei limiti tecnici del dispositivo collegato.

Attenzione, però: il cavo non fa miracoli. Comprare un cavo HDMI Ultra96 non trasforma un televisore HDMI 2.1 in un modello HDMI 2.2. Per usare le nuove funzioni servono entrambe le estremità compatibili, cioè sorgente e display. È un passaggio che i rivenditori dovranno spiegare bene quando arriveranno i primi prodotti sugli scaffali: schede grafiche, monitor e TV di nuova generazione.

LIP contro i ritardi audio-video: la sincronizzazione diventa decisiva

L’altra novità importante di HDMI 2.2 si chiama LIP, sigla di Latency Indication Protocol. Serve a migliorare la sincronizzazione audio-video nelle catene più complesse. Il problema è noto a chi usa soundbar, ricevitori AV, console, decoder e TV collegati insieme: a volte le labbra degli attori non coincidono con la voce, oppure l’audio arriva con un piccolo ritardo. Poco, magari. Ma abbastanza da notarlo.

Con HDMI 2.1, funzioni come ALLM e QFT hanno già ridotto parte della latenza, soprattutto nel gaming. Il LIP, però, lavora in un altro modo: misura e comunica i ritardi lungo il percorso del segnale, così i dispositivi possono compensare meglio lo scarto tra immagine e suono. In un impianto home theater con eARC, soundbar e ricevitore, può pesare più di una risoluzione in più.

Resta da capire quanto in fretta i produttori adotteranno il nuovo standard. Le prime soluzioni con HDMI 2.2 dovrebbero arrivare sui prodotti di fascia alta, mentre una diffusione più ampia potrebbe richiedere tempo. Il 2027 viene indicato dagli osservatori del settore come una finestra realistica per il mercato di massa. Per ora, HDMI 2.1 resta lo standard di riferimento; HDMI 2.2, invece, prepara il terreno alla prossima generazione di schermi, console e PC.