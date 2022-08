HD Esterno, pioggia di sconti sui modelli da 2TB e 4TB

Calano ancora i prezzi degli HD esterni Toshiba, ed ecco perché non sorprende che siano tra i prodotti più venduti di Amazon delle ultime ore. Perfetti per i backup di Time Machine e come archivio di foto e video da collegare a console e smart tv, hanno prezzi che partono da 53€.

Si tratta di due ottimi prodotti di fascia intermedia, perfetti per l’utente comune così come per i professionisti. Sono entrambi HD autoalimentati, compatti e robusti, compatibili con Microsoft Windows e macOS, senza la necessita di alcuna installazione software.

Dal design minimalista e attuale, sono il prodotto ideale per archiviare musica, filmati e immagini.

I modelli scontati, come detto, sono due. La differenza di prezzo è modesta, per cui il consiglio che diamo è di propendere per il taglio più grande, se il budget lo permette. Ovviamente, entrambi includono la più recente tecnologia di collegamento USB 3.0 che garantisce prestazioni superiori.