HD esterno "Call of Duty" 2TB sconto FOLLE del 56%

L’HD esterno per Mac, PC e console di WD_BLACK in edizione speciale Call of Duty: Black Ops Cold War da 2TB è pensata per il gaming e costa meno della metà del prezzo standard. La compri a 59€ incluse spedizioni invece di 134€ .

Non soltanto è molto capiente, ma è pure molto performante. Dai test fatti dagli utenti si vedono velocità di lettura e scrittura sequenziali quasi da SSD: oltre 260 Mb/secondo.

Si tratta di un buon hard disk con prestazioni elevate per la sua classe di prodotto, e che include alcuni pregi unici. Per esempio, ha una scocca con design industriale che richiama il gioco, e scritte incise al laser. In più include 1.100 call of duty point e funziona con PC, Xbox One o PS4.

Puoi usarla per i backup o l’archivio, ma in realtà nasce come storage portatile per accedere alla tua raccolta di giochi dovunque ti trovi. Salvando qui su tutti i file di gioco di Call of Duty: Black Ops Cold War, infatti, hai più spazio per tutto il resto.

E oggi gode di uno sconto fantastico del 56% che permette di pagarlo meno di metà prezzo. Acquista HD esterno “Call of Duty” 2TB a 59€ incluse spedizioni rapide Amazon Prime.