HD Esterno 1TB, perfetto per Time Machine a un super prezzo

Il Toshiba Canvio Ready è un ottimo disco rigido esterno da 1TB che costa solo 51€ su Amazon, e non a caso è il più venduto del giorno. È perfetto per i backup di Time Machine e come archivio di foto e video per la smart TV.

Niente di trascendentale. Si tratta solo di un buon prodotto, di marchio noto e con eccellenti recensioni. Un hard disk esterno senza infamia e senza lode che fa il suo, ad un prezzo interessante. Per cui, se vi serviva un disco per i backup, per conservare i dati o per avviare il Mac in caso di emergenza, questa era l’occasione ideale.

Nota bene. Il disco di default è formattato con NTFS per Microsoft Windows 7, 8.1 e 10, ma è assolutamente compatibile anche con console o con Mac: è sufficiente ripristinarlo con Utility Disco, e sei subito operativo.

Il taglio in offerta di oggi è quello da 1TB, più che sufficiente per un archivio di piccole e medie dimensioni; se ti serve qualcosa di più capiente, considera il WD Elements Portable da 2TB a 65€.

e anche la velocità è più che adeguata, visto che supporta USB 3.0 a 5.0 Gbit (dunque, niente colli di bottiglia).