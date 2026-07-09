HBO MAX, annunciato il primo aumento per l'Italia: quanto ci toccherà pagare

HBO Max ritocca per la prima volta i prezzi in Italia. Dal 6 luglio 2026 il piano Base con pubblicità passa da 5,99 a 6,99 euro al mese per i nuovi abbonati.

Il Base con pubblicità sale a 6,99 euro: cosa pagano i nuovi clienti

Il rincaro arriva a pochi mesi dal debutto italiano della piattaforma e, almeno per ora, riguarda solo chi si abbona adesso al piano Base con pubblicità di HBO Max. Fino ai primi giorni di luglio l’offerta più economica costava 5,99 euro al mese. Dal 6 luglio 2026, invece, il prezzo indicato è 6,99 euro mensili. Un euro in più, senza cambiamenti evidenti nelle condizioni principali.

Il piano resta quello d’ingresso: costa meno degli altri, ma prevede inserzioni pubblicitarie durante la visione. Sono compresi la riproduzione su due dispositivi contemporaneamente e i contenuti in Full HD, quando disponibili. Nessun grande annuncio ufficiale, finora. La modifica è emersa dal confronto tra il vecchio e il nuovo listino, come riportato da MondoMobileWeb. In sostanza, il nuovo prezzo si vede al momento dell’iscrizione.

Standard e Premium non cambiano: i tre piani di HBO Max Italia

Gli altri due abbonamenti di HBO Max Italia non risultano toccati dall’aumento. Il piano Standard resta a 11,99 euro al mese e mantiene le caratteristiche già previste: visione su due dispositivi in contemporanea, qualità Full HD e fino a 30 download per guardare i contenuti offline, con i limiti legati al catalogo e ai diritti.

Il piano Premium rimane invece a 16,99 euro mensili. È l’offerta più completa: streaming su quattro dispositivi contemporaneamente, risoluzione 4K Ultra HD, audio Dolby Atmos quando disponibile e fino a 100 download. Il listino italiano, quindi, oggi è questo: Base con pubblicità a 6,99 euro, Standard a 11,99 euro e Premium a 16,99 euro. Una struttura chiara, ma con un primo aumento sulla fascia più economica.

Abbonati attuali, per ora nessuna comunicazione: cosa può succedere adesso

Per gli utenti già abbonati a HBO Max non risultano, al momento, comunicazioni ufficiali su aumenti di prezzo. Il nuovo costo del Base con pubblicità sembra quindi valere solo per i nuovi clienti. Chi aveva già attivato l’abbonamento dovrebbe continuare a pagare la tariffa precedente, salvo future notifiche da parte della piattaforma.

Resta da capire se questo ritocco resterà un caso isolato o se anticiperà un aumento più ampio del listino, come già visto negli ultimi anni nello streaming video, da Netflix a Disney+ fino a Prime Video. Per ora non ci sono segnali ufficiali in questa direzione. Sul sito di HBO Max non viene indicato alcun rincaro per gli abbonati attuali, né sono state comunicate date per possibili aggiornamenti. Chi è già iscritto, dunque, non deve fare nulla nell’immediato. Ma fare attenzione alle prossime email di servizio sarà meglio.