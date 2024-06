Hard disk esterno ultrasottile da 320GB a soli 25€ su Amazon

L’hard disk esterno da 320GB è un dispositivo di archiviazione versatile e robusto, ideale per chi cerca una soluzione affidabile per il backup e il trasferimento di dati. Compatibile con una vasta gamma di dispositivi come TV, PS, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistemi operativi Android, offre una flessibilità senza pari nell’uso quotidiano.

Il design minimale e la modalità Plug-and-Play rendono l’hard disk esterno estremamente semplice da utilizzare: non è necessario alcun programma di installazione o configurazione software, basta collegarlo e iniziare a utilizzarlo immediatamente. Realizzato in alluminio, è robusto e durevole, con uno spessore di un solo cm, e offre protezione contro acqua e urti, garantendo la sicurezza dei dati anche in condizioni avverse.

Per quanto riguarda le prestazioni, l’hard disk esterno supporta USB 3.0 per trasferimenti dati ultraveloci, con una velocità massima di fino a 5 Gbps. È anche retrocompatibile con USB 2.0, assicurando una compatibilità totale con una varietà di dispositivi e la possibilità di beneficiare di velocità superiori rispetto agli standard precedenti.

Nel pacchetto di acquisto sono inclusi l’hard disk portatile, un cavo USB 3.0 per il collegamento e il trasferimento dati, un manuale utente per le istruzioni e la garanzia del produttore di 3 anni, offrendo tranquillità e supporto nel lungo termine per gli utenti che scelgono questa soluzione di archiviazione esterna.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 18% sull’hard disk esterno da 320GB e viene venduto al prezzo completo di 25€.