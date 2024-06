Hard disk esterno Toshiba da 4TB a 97€ su eBay: SCONTO SHOCK

Il Toshiba Canvio Basics 4TB offre uno spazio di archiviazione elevato in una struttura compatta e dal design moderno, disponibile in nero opaco. Questo hard disk esterno è alimentato tramite USB, permettendo l’utilizzo con un unico cavo collegato a un PC o notebook, rendendolo estremamente pratico e facile da usare.

Il compagno compatto, il Canvio Basics, è facile da trasportare in tasca o borsa, il che lo rende il dispositivo portatile perfetto per chi è sempre in movimento. Il design moderno e sottile non solo aggiunge un tocco di stile, ma garantisce anche una capacità di archiviazione di qualità ogni volta che ne hai bisogno.

Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen 1, questi hard disk portatili offrono trasferimenti ad alta velocità, molto più rapidi rispetto ai dispositivi USB 2.0, pur mantenendo la compatibilità con questi ultimi. Questo ti consente di trasferire velocemente i tuoi file, ottimizzando il tempo e migliorando l’efficienza.

L’utilizzo del Canvio Basics è semplice grazie alla funzione Plug-And-Play. È pronto all’uso con Microsoft Windows e non necessita di alcuna installazione software. Basta trascinare i file selezionati dal PC o notebook per iniziare a utilizzare il dispositivo in maniera intuitiva. Con oltre 50 anni di esperienza nella tecnologia di sviluppo di hard disk e standard di qualità senza paragoni.

Su eBay, oggi, è disponibile un allettante e ottimo sconto del 25% sull’hard disk esterno di Toshiba da ben 4TB che viene venduto al costo totale e finale di 97€.