Hard Disk esterno per Mac da 1TB in OFFERTA

Oggigiorno si usa sempre di più la tecnologia cloud per salvare i propri file, ma non sempre è possibile avere accesso alla rete: per questo è sempre comodo avere un Hard Disk esterno dove salvare i propri dati, soprattutto se venduto da Amazon in offerta a 47,69€.

Il prodotto in questione è un Hard Disk Esterno da 2,5 pollici Ultra Slim, quindi piccolo e portatile: il dispositivo è di UnionSine, ed è disponibile in molti tagli e colorazioni diverse. All’interno della scatola è presente infine un cavo ad alta velocità USB 3.0, che permette trasferimenti rapidi da e verso l’hard disk.

Per quanto riguarda la struttura, il corpo principale ha uno strato protettivo in lamina di alluminio per resistere alle interferenze dei campi elettromagnetici e avere una dissipazione del calore funzionale. Rispetto invece ai cavi di qualità inferiore, quello compreso nella scatola ha anche uno strato di anti-interferenza per evitare che le informazioni sulle onde elettromagnetiche (come i segnali del telefono) interferiscano.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, le connessioni USB 3.0 e 2.0 ultraveloci permettono di trasferire fino a 10 Gbps. per quanto riguarda la lettura, la velocità è di 140 M/s, mentre per la scrittura arriva a 120 M/s. Esteticamente, l’hard disk ha un design con strisce spazzolate e ad arco circolare, comodo per il trasporto in mano (così da non scivolare e cadere).