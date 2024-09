Hard disk esterno da 500GB al 48% di sconto su Amazon: SUPER PROMO

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che si collega a un computer o altro dispositivo tramite USB o altre interfacce e oggi, su Amazon, l’HDD Maxone da 500GB viene scontato del 48% e viene venduto a 25,99€.

Veloce e capiente: ecco l’hard disk esterno da 500GB in offerta

L’hard disk esterno da 500GB è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui TV, PS, Xbox, Windows, Mac, Linux e sistemi operativi Android. Per l’utilizzo su smart TV, è importante ricordare che l’unità deve essere riformattata in Fat32 tramite un computer.

Questo dispositivo offre un design minimale e una funzionalità Plug-and-Play, che significa che non richiede alcun software aggiuntivo o configurazioni complicate. Basta collegarlo per iniziare subito a utilizzarlo. Realizzato in un robusto involucro di alluminio, l’hard disk è estremamente resistente e durevole, oltre ad essere impermeabile e antiurto, offrendo così una protezione eccellente ai dati in diverse condizioni.

Uno dei principali vantaggi è il trasferimento dati ultraveloce: grazie all’interfaccia USB 3.0, retrocompatibile con USB 2.0, questo hard disk offre una velocità di trasferimento che può raggiungere fino a 5 Gbps, circa dieci volte più veloce rispetto ai dispositivi USB 2.0 standard. Questo lo rende ideale per chi ha bisogno di spostare rapidamente grandi quantità di dati, come video, foto o file di lavoro.

Con uno spessore di 1cm, questo hard disk esterno è estremamente compatto e facile da trasportare, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca una soluzione di archiviazione affidabile, veloce e versatile in un formato portatile.

Su Amazon, oggi, l’hard disk esterno da 500GB viene scontato del 48% e viene venduto a soli 25,99€.

