Hai un iPhone ma lo usi solo al 10%: ecco le 5 funzioni "fantasma" che ti facilitano la vita

L’iPhone è uno di quegli oggetti che usiamo ogni giorno senza mai conoscerlo davvero fino in fondo. Scorriamo, tocchiamo, apriamo app. Ma sotto la superficie – quella che tutti vedono – c’è un sistema molto più sofisticato, pieno di strumenti poco visibili e sorprendentemente utili.

Non si tratta di “trucchi” da smanettoni. Al contrario: sono funzioni pensate per semplificare la vita quotidiana, rendere il telefono più sicuro, più veloce, più personale. E spesso restano lì, inutilizzate. Ecco cinque di quelle che, una volta scoperte, difficilmente si abbandonano.

Cercare tra le foto come se fosse Google

Il rullino fotografico è diventato un archivio infinito. Migliaia di immagini, screenshot, ricordi. Il problema non è scattarle: è ritrovarle.

Qui entra in gioco una delle funzioni più sottovalutate dell’iPhone: la ricerca intelligente nell’app Foto. Basta digitare una parola – “mare”, “auto”, “cane” – e il sistema è in grado di filtrare automaticamente le immagini, riconoscendo oggetti, luoghi e persino testi presenti nelle foto.

Non solo: può individuare volti, nomi, dettagli. È come avere un motore di ricerca dentro la propria memoria digitale.

Face ID più sicuro (anche quando non te ne accorgi)

Il riconoscimento facciale è ormai una consuetudine. Ma pochi sanno che può essere reso ancora più sicuro con una semplice impostazione.

Attivando l’opzione che richiede lo sguardo diretto verso lo schermo, l’iPhone non si limita a “vedere” il volto, ma verifica che l’utente sia realmente attento. Un dettaglio che fa la differenza: impedisce, ad esempio, lo sblocco mentre si dorme o si è distratti. È una protezione silenziosa, ma estremamente efficace.

Bloccare le app più sensibili (anche a telefono sbloccato)

C’è un momento delicato che molti ignorano: quello in cui il telefono è già sbloccato. In quei secondi, chiunque può accedere alle app, dai messaggi alle email.

L’iPhone offre una soluzione elegante: impostare il Face ID anche per singole applicazioni. In questo modo, anche se il dispositivo è aperto, alcune app restano protette.

Un livello di sicurezza in più, particolarmente utile per chi gestisce dati personali o lavoro direttamente dallo smartphone.

La tastiera “intelligente” per scrivere con una mano

Gli schermi sono sempre più grandi, ma le mani restano le stesse. Scrivere con una sola mano può diventare scomodo, soprattutto in movimento. Apple ha pensato anche a questo. Con un semplice gesto, la tastiera può essere “compressa” verso destra o sinistra, rendendo tutti i tasti raggiungibili con il pollice.

È una funzione discreta, quasi invisibile. Ma una volta attivata, cambia completamente l’esperienza d’uso.

Navigare senza distrazioni (davvero)

Internet oggi è un campo minato: banner, pop-up, elementi che interrompono la lettura. Concentrarsi su un articolo può diventare complicato. Safari integra una funzione poco conosciuta che permette di nascondere gli elementi di disturbo direttamente dalla pagina. Basta un tocco per eliminare ciò che distrae e riportare il contenuto al centro.

Non è una modalità permanente, ma uno strumento da usare quando serve. E in molti casi, fa la differenza tra leggere e rinunciare.