Hai notato questa icona tra i cicli di lavaggio della tua lavatrice? Tutti dovrebbero usarla

La scritta, spesso affiancata a programmi più immediati come Normale, Delicati o Asciugamani, può confondere. Non indica un lavaggio più forte, né un trattamento professionale. È una via di mezzo. E può tornare molto utile, se scelta al momento giusto.
La dicitura “Permanent Press” arriva dal mondo dei tessuti trattati per mantenere una forma ordinata: capi pensati per restare più a lungo “stirati” e meno esposti alle pieghe. In lavatrice, però, il programma non riguarda solo questi indumenti. Si usa soprattutto per quei capi che tendono a sgualcirsi, ma che non hanno bisogno della prudenza estrema del ciclo delicato. La differenza sembra piccola, ma conta.
Questo programma agisce su temperatura, movimento del cestello e centrifuga per limitare la formazione di nuove grinze durante il lavaggio. Un problema molto comune, specie quando nel cestello finiscono insieme camicie e pantaloni, magari la sera, dopo una giornata lunga.
Camicie, pantaloni e capi anti-piega: quando conviene usarlo
Il Permanent Press è indicato per camicie, pantaloni eleganti, abiti da ufficio, gonne, bluse e molti capi in poliestere o in misto sintetico. Sono materiali che, con cicli troppo aggressivi, possono perdere linea e morbidezza. È una scelta sensata quando il capo non è sporco in modo pesante, ma ha bisogno di tornare fresco e in ordine: così lo descrivono, in genere, i manuali dei principali produttori di elettrodomestici, che lo presentano come meno energico rispetto al lavaggio normale.
Non sostituisce il ferro da stiro, va detto. Però può ridurre il lavoro dopo il bucato, soprattutto se i vestiti vengono tolti dalla lavatrice appena finito il programma, senza lasciarli ore nel cestello umido e compresso. Per i capi indicati come anti-piega in etichetta, il ciclo aiuta anche a conservare più a lungo la struttura del tessuto, evitando quell’effetto rigido o deformato che può comparire dopo molti lavaggi ad alta velocità.
Lavaggio tiepido, risciacquo freddo e centrifuga più dolce: come funziona
Il ciclo Permanent Press lavora con una combinazione semplice: lavaggio tiepido, movimento del cestello più contenuto, risciacquo freddo e una centrifuga più delicata rispetto ai programmi standard. L’acqua tiepida aiuta il detersivo a sciogliere lo sporco di tutti i giorni — sudore leggero, odori, segni d’uso — mentre il risciacquo freddo aiuta a “fermare” il tessuto, riducendo il rischio che le pieghe restino fissate nella fase finale.
Anche il cestello gira con meno forza. Tradotto: meno sfregamento tra i capi, meno torsione delle fibre e, spesso, indumenti più facili da stendere o da ripassare velocemente con il ferro. Su molte asciugatrici esiste anche un programma Permanent Press abbinato: usa calore medio e una fase finale di raffreddamento, così da togliere l’umidità residua senza maltrattare i tessuti. In alcuni casi, con temperature più basse rispetto ai cicli ad alto calore, può anche consumare meno energia. Dipende però dal modello, dalla durata del programma e dal carico inserito.
Asciugamani, biancheria pesante e capi delicati: quando è meglio evitarlo
Il Permanent Press non va bene per tutto. Meglio evitarlo con asciugamani, lenzuola pesanti, accappatoi e biancheria da letto molto voluminosa: questi capi hanno bisogno di più acqua, più movimento e una centrifuga adeguata per lavarsi bene e scaricare l’acqua. Allo stesso modo, non è la scelta giusta per capi molto delicati, lingerie, seta, pizzi o tessuti con applicazioni fragili.
In quei casi il riferimento resta il programma Delicati, sempre seguendo l’etichetta di lavaggio. La regola pratica è semplice: se il capo è robusto e molto sporco, serve un ciclo più deciso; se è fragile, serve più cautela. Nel mezzo c’è il Permanent Press, pensato per il guardaroba di tutti i giorni che deve uscire pulito, meno spiegazzato e pronto da stendere con un po’ di attenzione. Anche qui, però, i dettagli contano: non riempire troppo la lavatrice, usare la giusta quantità di detersivo e scuotere i capi appena tolti dal cestello può fare la differenza quanto la scelta del programma.