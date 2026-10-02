Hai notato questa icona tra i cicli di lavaggio della tua lavatrice? Tutti dovrebbero usarla

La scritta, spesso affiancata a programmi più immediati come Normale, Delicati o Asciugamani, può confondere. Non indica un lavaggio più forte, né un trattamento professionale. È una via di mezzo. E può tornare molto utile, se scelta al momento giusto.

La dicitura “Permanent Press” arriva dal mondo dei tessuti trattati per mantenere una forma ordinata: capi pensati per restare più a lungo “stirati” e meno esposti alle pieghe. In lavatrice, però, il programma non riguarda solo questi indumenti. Si usa soprattutto per quei capi che tendono a sgualcirsi, ma che non hanno bisogno della prudenza estrema del ciclo delicato. La differenza sembra piccola, ma conta.

Questo programma agisce su temperatura, movimento del cestello e centrifuga per limitare la formazione di nuove grinze durante il lavaggio. Un problema molto comune, specie quando nel cestello finiscono insieme camicie e pantaloni, magari la sera, dopo una giornata lunga.

Camicie, pantaloni e capi anti-piega: quando conviene usarlo

Il Permanent Press è indicato per camicie, pantaloni eleganti, abiti da ufficio, gonne, bluse e molti capi in poliestere o in misto sintetico. Sono materiali che, con cicli troppo aggressivi, possono perdere linea e morbidezza. È una scelta sensata quando il capo non è sporco in modo pesante, ma ha bisogno di tornare fresco e in ordine: così lo descrivono, in genere, i manuali dei principali produttori di elettrodomestici, che lo presentano come meno energico rispetto al lavaggio normale.

Una mano seleziona un ciclo di lavaggio mentre camicia e pantaloni sono appoggiati sulla lavatrice, ideale per capi soggetti a pieghe.

Non sostituisce il ferro da stiro, va detto. Però può ridurre il lavoro dopo il bucato, soprattutto se i vestiti vengono tolti dalla lavatrice appena finito il programma, senza lasciarli ore nel cestello umido e compresso. Per i capi indicati come anti-piega in etichetta, il ciclo aiuta anche a conservare più a lungo la struttura del tessuto, evitando quell’effetto rigido o deformato che può comparire dopo molti lavaggi ad alta velocità.

Lavaggio tiepido, risciacquo freddo e centrifuga più dolce: come funziona

Il ciclo Permanent Press lavora con una combinazione semplice: lavaggio tiepido, movimento del cestello più contenuto, risciacquo freddo e una centrifuga più delicata rispetto ai programmi standard. L’acqua tiepida aiuta il detersivo a sciogliere lo sporco di tutti i giorni — sudore leggero, odori, segni d’uso — mentre il risciacquo freddo aiuta a “fermare” il tessuto, riducendo il rischio che le pieghe restino fissate nella fase finale.

Anche il cestello gira con meno forza. Tradotto: meno sfregamento tra i capi, meno torsione delle fibre e, spesso, indumenti più facili da stendere o da ripassare velocemente con il ferro. Su molte asciugatrici esiste anche un programma Permanent Press abbinato: usa calore medio e una fase finale di raffreddamento, così da togliere l’umidità residua senza maltrattare i tessuti. In alcuni casi, con temperature più basse rispetto ai cicli ad alto calore, può anche consumare meno energia. Dipende però dal modello, dalla durata del programma e dal carico inserito.

Asciugamani, biancheria pesante e capi delicati: quando è meglio evitarlo

Il Permanent Press non va bene per tutto. Meglio evitarlo con asciugamani, lenzuola pesanti, accappatoi e biancheria da letto molto voluminosa: questi capi hanno bisogno di più acqua, più movimento e una centrifuga adeguata per lavarsi bene e scaricare l’acqua. Allo stesso modo, non è la scelta giusta per capi molto delicati, lingerie, seta, pizzi o tessuti con applicazioni fragili.

In quei casi il riferimento resta il programma Delicati, sempre seguendo l’etichetta di lavaggio. La regola pratica è semplice: se il capo è robusto e molto sporco, serve un ciclo più deciso; se è fragile, serve più cautela. Nel mezzo c’è il Permanent Press, pensato per il guardaroba di tutti i giorni che deve uscire pulito, meno spiegazzato e pronto da stendere con un po’ di attenzione. Anche qui, però, i dettagli contano: non riempire troppo la lavatrice, usare la giusta quantità di detersivo e scuotere i capi appena tolti dal cestello può fare la differenza quanto la scelta del programma.