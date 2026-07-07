Hai notato quei fori sulla custodia degli Airpods? Il motivo non è affatto banale

Hai notato quei piccoli fori sulla custodia degli AirPods? Non sono lì per caso. Nei modelli più recenti, soprattutto nelle custodie di ricarica con porta USB-C, Apple ha inserito tre minuscoli punti metallici nella parte inferiore del case per un motivo preciso: aiutano nella ricarica e nel collegamento con alcuni accessori compatibili. Non registrano audio, non diffondono suoni. Si notano magari dopo mesi, mentre si attacca il cavo sul comodino o si controlla la batteria prima di uscire. Piccoli, quasi nascosti. Ma tutt’altro che inutili.

I tre fori accanto alla USB-C: cosa sono davvero e perché non sono altoparlanti

I tre fori sulla custodia degli AirPods, sistemati vicino al connettore USB-C, vengono spesso scambiati per una griglia dell’altoparlante o, peggio, per un microfono nascosto. In realtà, come indica Apple nella documentazione dei suoi auricolari, sono contatti metallici legati all’alimentazione della custodia.

Niente ascolto, niente registrazioni, niente suoni in uscita. L’equivoco ci sta: su una scocca bianca e compatta, ogni piccolo foro sembra avere qualcosa a che fare con l’audio. Anche perché parliamo pur sempre di AirPods. Ma qui la funzione è un’altra. Quei contatti fanno parte della struttura della custodia di ricarica, che ormai non è più soltanto la scatolina dove riporre gli auricolari.

Ricarica, MagSafe e accessori: il ruolo dei contatti nel funzionamento della custodia

La funzione dei contatti accanto alla USB-C riguarda la ricarica della custodia e il dialogo con alcuni accessori, in particolare quelli dell’ecosistema MagSafe. In sostanza, quei piccoli elementi metallici aiutano il case a gestire il passaggio di energia e il collegamento con supporti compatibili, lavorando insieme al connettore principale. Il cavo USB-C resta la via più semplice: si inserisce, la custodia si carica e gli auricolari recuperano autonomia.

Ma attorno al case Apple ha costruito un sistema più articolato, fatto di ricarica, aggancio magnetico e riconoscimento degli accessori. La custodia di ricarica AirPods, insomma, non è un semplice contenitore: senza di lei gli auricolari perderebbero una parte importante della loro praticità quotidiana, perché autonomia, protezione e gestione della batteria passano proprio da lì.

LED, suoni e app Dov’è: gli altri segnali che rivelano lo stato degli AirPods

Oltre ai fori di ricarica, la custodia usa altri segnali per comunicare con l’utente senza costringerlo ogni volta ad aprire l’iPhone. Il più immediato è il LED frontale degli AirPods: la luce verde indica che gli auricolari o il case hanno carica sufficiente, oppure sono già carichi; la luce arancione, o ambra, segnala invece che resta meno di una ricarica completa o che la batteria è ancora in carica. Alcuni lampeggi compaiono anche durante il ripristino o l’abbinamento Bluetooth.

C’è poi l’altoparlante integrato nella custodia, che può emettere suoni quando parte la ricarica, quando la batteria è bassa o quando si cerca il case tramite l’app Dov’è. Nei modelli che lo prevedono c’è anche l’aggancio per il laccetto, utile per chi porta gli auricolari nello zaino, in palestra o attaccati alle chiavi. Alla fine, quei tre fori quasi invisibili dicono molto sul prodotto: poche aperture, funzioni precise, niente lasciato lì per caso.