Hai notato l'icona della stella sul tuo telecomando? Prova e vedrai

È una funzione pensata per chi usa spesso la smart tv per streaming, app e contenuti on demand: dal divano, permette di raggiungere alcuni comandi senza tornare ogni volta alla schermata principale.

Sui telecomandi Vizio più recenti, la stella non è un generico tasto “preferiti” e non è lì per caso. Serve a richiamare il menu rapido Vizio, una schermata con accessi veloci a comandi e opzioni legati a contenuti, app e navigazione. Il simbolo può trarre in inganno, perché è meno chiaro di un classico tasto “Home” o “Menu”.

Nell’uso quotidiano, però, il suo scopo è semplice: tagliare qualche passaggio quando si usa una Smart TV Vizio. La funzione torna utile soprattutto con piattaforme come Netflix, Disney+ o WatchFree+, il servizio gratuito integrato nei televisori del marchio. Premendo il tasto, compaiono comandi diversi in base a ciò che si sta facendo: guardare un titolo, scorrere le app, cercare informazioni su un servizio. Un clic, e il menu arriva sullo schermo.

Modelli compatibili e scorciatoia con il tasto OK

Secondo quanto riportato da BGR, il Quick Menu è disponibile sui TV Vizio modello H o successivi. Non riguarda quindi tutti i televisori prodotti in passato dal marchio statunitense. La funzione si trova in particolare su telecomandi come il Vizio XRT190R e il Vizio XRT290R Voice Remote, entrambi con il pulsante a forma di stella. Nel secondo caso, la differenza più evidente è il tasto microfono al posto di quello per i sottotitoli.

Primo piano del tasto a forma di stella su un telecomando, usato per aprire il menu rapido della smart TV.

C’è poi una scorciatoia che non tutti conoscono: su alcuni telecomandi Vizio, il menu rapido si apre anche tenendo premuto il tasto OK, al centro della rotella di navigazione. È comodo quando si usa il telecomando senza guardarlo troppo, magari la sera, con poca luce in salotto. Non tutti i modelli, però, funzionano allo stesso modo. In caso di dubbi, meglio controllare il manuale del televisore o le voci disponibili nel menu di sistema.

Watchlist, app e controlli: cosa si può fare dal Quick Menu

Il tasto stella Vizio si fa notare soprattutto durante la visione di contenuti in streaming. Mentre si sfogliano film, serie o programmi nelle app, il Quick Menu permette in alcuni casi di salvare un titolo nella Watchlist, così da ritrovarlo più avanti senza doverlo cercare da capo. Una cosa semplice, ma utile per chi passa spesso da una piattaforma all’altra.

Il menu rapido serve anche per gestire le app Vizio: spostandosi su una riga di applicazioni, si può premere la stella per vedere opzioni aggiuntive, cambiare la disposizione o leggere qualche informazione in più su una singola app. Non è quindi solo un comando per la riproduzione video. Aiuta anche a tenere più ordinata la schermata della smart tv, cosa che alla lunga fa la differenza. Il telecomando resta poi quello di tutti i giorni: tasti dedicati ad alcune app, rotella direzionale, volume laterale e pulsante di accensione in alto a destra.

La stella sul telecomando Vizio, però, è spesso quella più ignorata, proprio perché il suo significato non è scritto per esteso. “Pensavo fosse un tasto per i preferiti”, raccontano spesso gli utenti nei forum dedicati alle smart tv. E l’idea non è così sbagliata, visto che una parte delle funzioni riguarda proprio i contenuti da salvare.

Aggiornamenti software, telecomandi universali e account Walmart

Chi ha un televisore Vizio acquistato prima dell’arrivo del Quick Menu, introdotto nel maggio 2024, potrebbe aver ricevuto la funzione tramite aggiornamento software, purché il TV sia collegato a Internet. Per cercare nuove versioni, il percorso indicato è: premere Menu, entrare in Admin & Privacy, poi selezionare Check for Updates.

I nomi delle voci possono cambiare leggermente a seconda della lingua e del modello. Restano però alcuni limiti. Il Quick Menu Vizio non è accessibile con un telecomando universale né tramite il telecomando virtuale dell’app mobile, almeno in base alle informazioni disponibili. Serve dunque un telecomando Vizio compatibile, con il pulsante stella o con la scorciatoia tramite OK. Un dettaglio importante per chi ha sostituito il telecomando originale dopo una rottura o uno smarrimento.

Sui modelli più recenti, inoltre, può essere richiesta la creazione di un account Walmart, dopo l’acquisizione di Vizio da parte del gruppo americano. È un passaggio legato al software e ad alcuni servizi collegati, non al funzionamento di base del televisore. Prima di andare avanti, conviene comunque leggere le schermate mostrate dal TV: permessi, dati dell’account e impostazioni privacy meritano qualche minuto. Anche quando si vuole solo capire a cosa serve quella piccola stella sul telecomando.