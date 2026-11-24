Non è un allarme, né il segnale automatico di un problema. È un avviso di sicurezza. Il simbolo, piccolo e non sempre chiarissimo, può comparire accanto a Wi-Fi, rete mobile e batteria quando si usa un servizio per proteggere la navigazione, un’app aziendale o una configurazione scelta dall’utente.

La chiave nella barra di stato di Android segnala che il dispositivo sta usando una Virtual Private Network, cioè una rete privata virtuale. In parole semplici, una parte della connessione passa da un canale cifrato. Questo rende più difficile a reti pubbliche, provider internet o terzi leggere direttamente i dati trasmessi.

Il simbolo può spiazzare: una piccola chiave rivolta verso sinistra, con l’impugnatura tonda e due denti. Ma il senso è piuttosto semplice. Android la mostra per ricordare all’utente che la connessione ha un livello in più di protezione. Se l’icona sparisce mentre la VPN dovrebbe essere attiva, allora sì, conviene dare un’occhiata: il collegamento al servizio potrebbe essersi interrotto per un cambio di rete, il riavvio dell’app o un problema momentaneo del server.

Non significa, però, che il telefono sia stato violato o che ci sia qualcosa che non va nel sistema. Nella maggior parte dei casi la piccola icona della chiave compare perché è stata installata una VPN commerciale, si usa una rete aziendale oppure è stata attivata una funzione compresa in un pacchetto di sicurezza. In sintesi: è un indicatore di privacy, non un errore.

Come verificare quale VPN è in esecuzione sul telefono

Per capire quale VPN su Android sia attiva, il modo più rapido è passare dalle impostazioni del telefono. Sui dispositivi con interfaccia vicina ad Android stock, come molti Google Pixel, bisogna aprire Impostazioni, entrare in Rete e internet e poi toccare VPN. In quella schermata compaiono i profili configurati, con la voce “Connessa” accanto al servizio in uso.

Un telefono Android mostra l’icona della chiave in alto, tipico indicatore di VPN attiva e connessione protetta.

È un controllo utile soprattutto quando l’icona compare senza che l’utente ricordi di aver attivato qualcosa. Può succedere dopo l’installazione di un’app di sicurezza, di un browser con protezione integrata o di un servizio fornito dal datore di lavoro. Vedere il nome della VPN permette di capire subito se si tratta di un’app nota o di una configurazione finita nel dimenticatoio.

Su alcuni modelli, Android mostra anche una notifica fissa della VPN in esecuzione, spesso con un pulsante per aprire l’app o interrompere il collegamento. È una scorciatoia comoda, ma non si trova sempre nello stesso punto: dipende dal produttore, dalla versione di Android e dall’app usata. Se il dubbio resta, meglio aprire direttamente l’app della VPN. Di solito lì sono indicati server, Paese selezionato e stato della connessione.

Disattivare la VPN su Pixel, Android stock e Samsung Galaxy

Per far sparire l’icona della chiave su Android, nella maggior parte dei casi basta disattivare la VPN. Su un Pixel o su un telefono con Android quasi stock, si può aprire l’app del servizio e premere il tasto per disconnettersi. In alternativa, dalle Impostazioni si entra in Rete e internet, poi in VPN, si seleziona il profilo collegato e si sceglie Disconnetti.

Su alcuni dispositivi c’è anche una strada più veloce: abbassare il pannello delle impostazioni rapide, controllare le app attive in background e fermare da lì la VPN. Non tutti i telefoni mostrano le stesse voci, e qui la varietà del mondo Android si vede bene. Il principio, però, non cambia: se la VPN viene spenta, la chiave scompare dalla barra in alto.

Sui Samsung Galaxy il percorso è leggermente diverso. Bisogna aprire Impostazioni, poi Connessioni, quindi Altre impostazioni di connessione e infine VPN. Da qui si può entrare nel profilo attivo e scegliere la disconnessione. Chi vuole nascondere l’indicatore senza spegnere la VPN ha poche possibilità: Samsung consente qualche modifica tramite Good Lock e il modulo QuickStar, scaricabile dal Galaxy Store, ma è una funzione pensata per chi conosce già l’ambiente Galaxy. Su molti altri telefoni Android, invece, non c’è un’opzione per togliere solo l’icona, perché il sistema la considera un avviso legato a sicurezza e privacy.

Quando una VPN serve davvero e quali limiti non risolve

Una VPN sullo smartphone può essere utile quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, per esempio in alberghi, aeroporti, bar o spazi di coworking, dove non è sempre chiaro chi gestisca la rete. In questi casi la cifratura riduce il rischio che qualcuno possa osservare il traffico locale. Può servire anche per mascherare l’indirizzo IP verso siti e servizi, oppure per collegarsi a reti aziendali con accessi riservati.

Non è però una soluzione totale per la privacy online. Se l’utente accede a Google, Facebook, Instagram o ad altri account personali, quei servizi possono comunque riconoscerlo. Anche cookie, tracciamenti pubblicitari e tecniche di fingerprinting del dispositivo possono continuare a raccogliere segnali sulla navigazione. La VPN protegge una parte del percorso, ma non cancella ogni traccia.

Ci sono poi alcuni effetti collaterali. Alcuni siti considerano sospetti gli indirizzi IP delle VPN e possono mostrare più controlli CAPTCHA, bloccare l’accesso o rallentare il caricamento. Anche lo streaming può comportarsi in modo diverso in base al Paese selezionato e alle regole delle piattaforme. Per questo la chiave su Android va letta per quello che è: un segnale tecnico. Se la VPN è stata attivata consapevolmente, non c’è motivo di preoccuparsi; se compare senza una spiegazione chiara, meglio aprire le impostazioni e verificare quale servizio sta lavorando in background.