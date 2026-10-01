Hai notato il simbolo della catena sul tuo iPhone? Ecco cosa significa

Se sull’iPhone compare una piccola icona a forma di catena, significa che è attiva una connessione condivisa, ma il dettaglio cambia in base a dove appare.

Il simbolo è legato all’Hotspot personale e può indicare che il telefono sta usando oppure offrendo una connessione dati. Non è un errore né un avviso di sicurezza. Basta osservare barra di stato e Dynamic Island per capire cosa sta succedendo.

Quando appare nella barra di stato: sei collegato all’hotspot di un altro dispositivo Apple

Se il simbolo della catena compare in alto, vicino alla batteria, significa che l’iPhone è collegato all’Hotspot personale di un altro dispositivo Apple, per esempio un altro iPhone o un iPad con rete cellulare. È un dettaglio che può sfuggire: la catena viene mostrata solo quando la connessione condivisa arriva da un prodotto Apple.

Se invece ti colleghi all’hotspot di uno smartphone Android, iOS mostra il normale simbolo del Wi-Fi. In sostanza, il telefono sta navigando usando la rete mobile di un altro dispositivo. Può succedere in casa, in treno, in ufficio, quando non c’è una rete wireless disponibile. E spesso accade senza farci troppo caso, soprattutto se i dispositivi usano lo stesso account Apple o sono già stati autorizzati in passato.

Quando compare nella Dynamic Island: il tuo iPhone sta condividendo l’hotspot

Il discorso cambia se la catena appare nella Dynamic Island, l’area nella parte alta dello schermo sugli iPhone compatibili. In quel caso è il tuo iPhone a fare da sorgente: sta condividendo il proprio Hotspot personale con un altro dispositivo.

Può essere un telefono, un tablet o un computer. Non per forza un prodotto Apple: possono collegarsi anche un portatile Windows o un dispositivo Android, tramite Wi-Fi o Bluetooth tethering. È la situazione classica di chi accende l’hotspot per lavorare dal laptop, inviare una mail al volo o far navigare un familiare.

L’icona serve proprio a ricordare che la connessione dati del telefono è in uso da qualcuno. E questo può pesare sia sui giga sia sulla batteria, soprattutto se il collegamento resta attivo a lungo.

Come disattivarlo da Wi-Fi, Hotspot personale, dati cellulare o password

Per far sparire il simbolo della catena sull’iPhone, bisogna interrompere la connessione che lo ha fatto comparire. Se il telefono è collegato all’hotspot di un altro dispositivo Apple, apri il Centro di Controllo e disattiva il Wi-Fi: il collegamento si chiude e l’icona scompare dalla barra di stato.

Se invece è il tuo iPhone a condividere l’hotspot, vai in Impostazioni, poi Hotspot personale, e disattiva Consenti agli altri di accedere. Puoi ottenere lo stesso risultato spegnendo i dati cellulare, perché l’hotspot non funziona senza rete mobile.

C’è anche un’altra soluzione, meno immediata ma utile: cambiare la password Wi-Fi dell’Hotspot personale. I dispositivi già collegati perderanno l’accesso e dovranno inserire la nuova chiave. iOS permette di vedere chi è connesso all’hotspot, ma non offre un comando diretto per cacciare un singolo dispositivo: per questo, nella pratica, le strade più rapide restano due, cambiare password o spegnere l’hotspot.