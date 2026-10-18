Hai mai provato a inserire la chiavetta USB nel caricatore dello smartphone? Ti spiego cosa accade

Una chiavetta USB inserita direttamente nel caricatore dello smartphone sembra un esperimento assurdo, eppure il risultato può sorprendere chiunque conosca poco il funzionamento degli alimentatori. L

a redazione di Xataka Móvil ha deciso di mettere alla prova questa curiosità utilizzando dispositivi e caricatori differenti. Tra alimentatori USB-A e USB-C, il comportamento della memoria esterna non è necessariamente quello che molti immaginano. E ci sono alcuni rischi da conoscere prima di provare a casa.

Tre pendrive e due alimentatori: cosa è successo alla presa

La prova è stata fatta con tre pendrive USB-A, due da 32 GB e una da 8 GB, usando due alimentatori diversi: un caricatore USB-A da 10 W, quindi compatibile senza adattatori, e un alimentatore USB-C da 68 W per la ricarica rapida, collegato con un convertitore per inserire la memoria.

Una scena più da scrivania che da laboratorio: presa, caricatore, adattatore e quella domanda un po’ assurda ma comprensibile, “adesso che succede?”. Secondo Xataka Móvil, nulla di strano. Nessun rumore, nessun odore di bruciato, nessun surriscaldamento evidente. In due casi si è acceso solo il LED della chiavetta USB, lo stesso puntino luminoso che compare quando la memoria viene collegata a un computer.

La terza pendrive è rimasta spenta per un motivo molto semplice: non aveva nessun LED integrato. Tutto qui. Molto meno spettacolare di quanto ci si potrebbe aspettare.

Perché il caricatore non manda troppa corrente alla memoria USB

Il punto è capire come lavorano gli alimentatori USB. Un caricatore moderno non riversa tutta la sua potenza nel primo oggetto collegato. Fornisce energia in base a ciò che il dispositivo chiede e a ciò che riesce a “concordare”.

Con uno smartphone, per esempio, telefono e caricatore comunicano attraverso i sistemi di ricarica e stabiliscono quanta potenza usare. Con una memoria USB, questo scambio non avviene allo stesso modo. La pendrive riceve quindi solo una piccola quantità di energia, abbastanza al massimo per accendere il LED di stato o qualche circuito interno, ma non tale da provocare effetti particolari in condizioni normali.

Per questo un alimentatore da 68 W non rende automaticamente la prova più pericolosa rispetto a uno da 10 W: quei watt indicano la potenza massima che il caricatore può offrire, non quella che invia sempre. In sostanza, come ha spiegato la redazione spagnola, “non passa tutta la corrente disponibile”. Ed è proprio qui che nasce l’equivoco.

I rischi veri: caricabatterie scadenti, dati persi e pin danneggiati

Questo però non significa che infilare una chiavetta USB nel caricatore del telefono sia una buona idea. Non serve praticamente a nulla: una pendrive non ha una batteria da ricaricare e, collegata alla presa, non può trasferire dati. Resta lì, alimentata, senza fare niente. Un esperimento da curiosi, non un trucco tecnologico.

Il rischio aumenta se si usano caricabatterie economici, non certificati o di qualità dubbia. In quei casi possono mancare protezioni contro sovratensioni, cortocircuiti o corrente instabile. Una pendrive non contiene una batteria agli ioni di litio, quindi non ci si deve aspettare un incendio come nei casi peggiori legati a dispositivi difettosi. Ma alcuni pin USB potrebbero rovinarsi, la memoria potrebbe smettere di funzionare e i dati salvati potrebbero andare persi: foto, documenti, backup lasciati lì “solo per un attimo”.

Con un caricatore affidabile, di solito, non succede nulla di grave. Ma non c’è nessun vantaggio nel farlo. Se la chiavetta contiene file importanti, meglio evitare prove inutili e collegarla solo a computer, smartphone compatibili o hub pensati per leggere i dati. Curiosità soddisfatta, rischio evitabile.