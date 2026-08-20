Hai cancellato per errore un messaggio? Niente panico, lo recuperi con un semplice tocco dello schermo

Capita di cancellare una frase proprio quando il testo era quasi finito, magari dentro una mail, una nota o un messaggio ancora da inviare, e la prima reazione è pensare di dover riscrivere tutto da capo.

Su iPhone, però, esiste una funzione di sistema pensata proprio per annullare rapidamente l’ultima modifica. Non richiede app esterne e può essere richiamata direttamente dallo schermo.

La gesture nascosta che annulla l’ultima modifica

Apple permette di annullare l’ultima modifica del testo con un gesto a tre dita. Quando si elimina per errore una parola, una frase o un intero paragrafo in un campo di testo compatibile, basta scorrere verso sinistra con tre dita. Nella parte alta dello schermo compare il comando “Annulla”, che consente di ripristinare l’azione appena eseguita.

Il gesto opposto serve invece a ripetere l’ultima modifica. Scorrendo verso destra con tre dita compare il comando “Ripristina” o “Redo”, a seconda della lingua e dell’app utilizzata. È utile quando si annulla qualcosa per errore e si vuole tornare immediatamente alla versione successiva, senza cercare pulsanti nascosti nei menu.

La funzione è disponibile all’interno del sistema da diverse versioni di iOS e non nasce con iOS 26. Apple continua però a documentarla anche nel manuale aggiornato di iPhone. Può essere particolarmente comoda in Note, Mail e in molte app che utilizzano i campi di testo standard di iOS, anche se il comportamento preciso può variare nelle applicazioni di terze parti.

Non serve più scuotere l’iPhone per recuperare il testo

Per anni uno dei sistemi più conosciuti per annullare una digitazione su iPhone è stato “Agita per annullare”. La funzione esiste ancora e può essere gestita da Impostazioni > Accessibilità > Tocco, ma il gesto con tre dita è molto più discreto quando si sta scrivendo in ufficio, sui mezzi pubblici o semplicemente con il telefono appoggiato sul tavolo.

C’è anche un altro metodo: toccando lo schermo con tre dita è possibile richiamare i controlli di modifica in alcune situazioni, mentre Apple supporta specifici gesti per tagliare, copiare e incollare. Il vantaggio dello swipe resta però la rapidità: non bisogna selezionare il testo cancellato né aprire la tastiera delle emoji o altri menu.

È importante ricordare che il comando funziona come un vero “annulla” dell’ultima operazione. Non è quindi un archivio segreto del testo né un sistema capace di recuperare qualsiasi contenuto cancellato ore prima. Se si continua a modificare il documento, si chiude l’app o l’applicazione gestisce autonomamente la cronologia, la possibilità di tornare indietro può cambiare.

Attenzione: non recupera i messaggi già eliminati dalle chat

Il trucco riguarda soprattutto il testo che si sta scrivendo o modificando. Non va confuso con il recupero di un messaggio già cancellato da una conversazione di Messaggi. In quel caso iOS offre una funzione separata per gli elementi eliminati di recente, mentre l’annullamento con tre dita agisce sulle modifiche effettuate nel campo di scrittura.

Anche per un messaggio già inviato esistono regole diverse. Con iMessage è possibile annullare l’invio entro due minuti oppure modificare un messaggio recente entro i limiti previsti da Apple. Sono funzioni completamente separate dalla gesture di annullamento e non funzionano allo stesso modo con SMS, MMS o RCS.

La vera utilità del gesto emerge quindi quando si sta ancora lavorando su un contenuto: una mail lunga, una nota, una descrizione o un messaggio non ancora spedito. Se una cancellazione accidentale rovina il testo, prima di riscrivere tutto conviene provare lo swipe con tre dita verso sinistra. Un gesto quasi invisibile che può evitare parecchi minuti di lavoro e rendere la scrittura su iPhone molto più comoda.