Hai bisogno di un DualSense in più per giocare con gli amici? Oggi risparmi il 25%

Ecco le caratteristiche del DualSense: il controller di PS5

Scopri un’esperienza di gioco senza precedenti con l’innovativo controller per PS5, progettato per offrirti un’immersione totale nel mondo videoludico. Grazie al feedback aptico avanzato, ogni azione nel gioco si traduce in sensazioni reali, permettendoti di percepire ogni sfumatura del tuo ambiente. Dalla forza di un colpo inferto a un nemico alla delicatezza di una carezza su un terreno irregolare, sentirai ogni dettaglio come mai prima d’ora.

Inoltre, gli effetti grilletto dinamici portano il gameplay a un nuovo livello, consentendoti di vivere diversi livelli di forza e tensione. Immagina di piegare un arco: il grilletto ti offre la sensazione di resistenza, facendoti sentire il carico della freccia mentre la tiri indietro. Oppure, quando schiacci i freni in un’auto da corsa, avverti una risposta immediata che ti connette fisicamente alle tue azioni sullo schermo.

Questa tecnologia innovativa trasforma i momenti di gioco in esperienze emozionanti e coinvolgenti, rendendo ogni sessione unica. Che tu stia esplorando un vasto mondo aperto o affrontando sfide competitive, il controller per PS5 ti offre la possibilità di interagire con i tuoi giochi in modi che non avresti mai immaginato.

Prepara i tuoi sensi e lasciati trasportare in un universo videoludico dove ogni azione ha un peso e una risposta tangibile. L’innovativo controller per PS5 è la chiave per sbloccare un’esperienza di gioco davvero straordinaria.

Su Amazon, oggi, il DualSense per PS5 viene scontato del 25% nella sua versione “Galactic Purple” e viene venduto a soli 55,99€.

