Ha confrontato una custodia per smartphone da 50 euro e una di pochi euro: no, il verdetto non è quello che mi aspettavo

La giornalista Namerah Saud Fatmi ha messo sotto stress quattro modelli — Poetic Revolution, Dbrand Grip Case, Quad Lock MAG Case e BURGA Tough Case — tra graffi, cadute e una prova estrema: il passaggio di un’auto sopra il telefono.

Custodie “military grade”: cosa promettono davvero

Nel mercato delle custodie per smartphone, la scritta “military grade” spunta spesso accanto a formule come protezione dagli urti, resistenza alle cadute e scocca rinforzata. Suona bene, certo. Ma per chi compra una cover non sempre è chiaro che cosa significhi davvero. Nel test citato da Android Central, il riferimento tecnico viene riportato allo standard spiegato da SUPCASE: una cover può vantare un certo livello di protezione se il telefono supera 26 cadute da 4 piedi, cioè circa 1,2 metri, su una superficie di compensato appoggiata su cemento con supporto in acciaio. Non è proprio la vita di tutti i giorni, ma non è nemmeno un volo dal balcone.

La domanda, a quel punto, era una sola: quelle promesse reggono anche davanti a incidenti più realistici, e in qualche caso molto più duri? La giornalista ha scelto un Pixel 8, smartphone da 699 dollari al lancio negli Stati Uniti, e lo ha usato come cavia. «Volevo capire se quei numeri fossero solo marketing», ha scritto, raccontando l’inizio della prova con il telefono in mano sopra una ringhiera. Un gesto da non imitare. Però utile per vedere fin dove arrivano davvero quei limiti dichiarati.

Set di prova con smartphone e custodie rugged su pavimento duro, per valutare la protezione antiurto “military grade”.

La prima prova ha riguardato la resistenza ai graffi. Il Pixel 8 è finito in una borsa insieme a oggetti comuni, ma poco amichevoli per vetro e plastica: chiavi, power bank e accessori metallici. La borsa è stata agitata più volte, cambiando custodia a ogni giro. Il risultato: le cover hanno protetto il retro del telefono, mentre lo schermo è rimasto intatto anche grazie a una pellicola già applicata. L’unica eccezione, per struttura, era la Poetic Revolution, dotata di protezione frontale integrata.

Poi sono arrivate le cadute. Le custodie pensate per l’uso quotidiano sono state lasciate cadere da circa 5 piedi, poco più di 1,5 metri, su un pavimento duro in piastrelle. Una distanza superiore allo standard minimo spesso associato alla dicitura military grade. Tutti e quattro i modelli hanno retto il colpo senza danni visibili. Solo dopo il test si è spostato sulla cover più robusta, la Poetic Revolution, dichiarata resistente a cadute da 20 piedi, circa sei metri: il telefono è stato lanciato dal secondo piano della casa dei genitori dell’autrice. L’impatto è stato così forte da far staccare la custodia. Il Pixel 8, però, ha continuato a funzionare.

Poetic, Dbrand, Quad Lock e BURGA: chi ha retto meglio

Le quattro custodie non partivano dallo stesso livello. Poetic Revolution punta su una protezione pesante, con copertura integrale e resistenza dichiarata a cadute fino a 20 piedi. Dbrand Grip Case, invece, parla di resistenza agli urti di livello militare, ma senza indicare un’altezza precisa. Quad Lock MAG Case e BURGA Tough Case sono più vicine alla protezione da tutti i giorni: cadute dalle mani, urti contro un tavolo, piccoli incidenti in borsa o in tasca.

Nella prova pratica, BURGA, Quad Lock e Dbrand hanno superato la caduta da 1,5 metri sulle piastrelle senza lasciare segni visibili sul telefono. La Poetic, più ingombrante e difficile da togliere — l’autrice ha raccontato di essersi persino rotta un’unghia nel tentativo — ha retto anche il lancio dal secondo piano. Dopo quel colpo, il telefono mostrava solo una piccola ammaccatura appena visibile nella zona della barra fotocamera. Nessun problema per obiettivi, chiamate, touchscreen o foto. Non poco, vista la botta.

Il dato che emerge è chiaro: le promesse di protezione dalle cadute non valgono tutte allo stesso modo, e i numeri fanno la differenza. Una cover sottile e più gradevole può bastare nella routine. Una custodia più rigida e massiccia, invece, offre più margine quando il telefono finisce su superfici dure. Il prezzo da pagare c’è: più peso, più volume e spesso più fatica nel rimuovere il dispositivo dalla scocca.

Auto sopra il Pixel 8: il limite estremo della protezione

L’ultima prova è stata la più dura, e anche la meno legata a un uso normale: un’auto a sette posti, guidata dal padre della giornalista, è passata sopra il Pixel 8 protetto dalla Poetic Revolution. La scena, raccontata da Android Central, si è svolta con un caldo intenso, circa 45 gradi nell’estate araba. Dopo il passaggio del veicolo, il telefono si è acceso, il touchscreen ha risposto, WhatsApp ha registrato un messaggio vocale, YouTube è partito e le fotocamere hanno continuato a funzionare. A prima vista, quasi tutto in ordine.

La sorpresa è arrivata dopo aver tolto la custodia: sul retro in vetro del Pixel 8 erano comparse crepe a ragnatela nella parte inferiore. Il telefono restava operativo — ricarica, Wi-Fi, Bluetooth, microfono e speaker compresi — ma il danno c’era. Ed è forse questa la lezione più concreta del test: una buona cover rugged può salvare uno smartphone da cadute anche molto pesanti, ma non lo rende indistruttibile. La dicitura “military grade” ha senso quando è accompagnata da prove dichiarate e marchi affidabili. Oltre certi limiti, però, la fisica presenta comunque il conto.