Comprare un SSD venduto come nuovo e trovarlo già occupato da centinaia di gigabyte non è un colpo di fortuna, ma un serio campanello d’allarme.

È quanto accaduto a un utente di Reddit conosciuto come All-Seeing_Hands, che dopo aver collegato al computer un’unità da 1 TB ha scoperto circa 800 GB di file già presenti. Dentro c’erano programmi e librerie per la produzione musicale dal valore potenziale molto elevato, ma anche diversi rischi da non sottovalutare.

Il presunto SSD nuovo era già quasi completamente pieno

L’acquirente si aspettava di trovare un’unità vuota, pronta per essere inizializzata e utilizzata. Al primo controllo, invece, lo spazio disponibile era già quasi esaurito. Il disco conteneva software musicale professionale, archivi compressi e numerose librerie sonore, alcune delle quali possono occupare decine o centinaia di gigabyte.

Tra i nomi individuati comparivano Kontakt e Reaktor, strumenti sviluppati da Native Instruments e utilizzati per campionamento, sintesi e produzione audio. Le sole licenze dei programmi principali possono costare diverse centinaia di euro, mentre le librerie compatibili possono far salire notevolmente il valore teorico dell’intero contenuto.

Il valore reale, però, potrebbe essere molto più basso di quello commerciale. La semplice presenza dei file non garantisce infatti che il software possa essere usato legalmente o attivato. Molti programmi richiedono account personali, numeri seriali e licenze valide, mentre eventuali copie modificate o pirata non danno alcun diritto di utilizzo e possono contenere codice pericoloso.

Reso non controllato, software pirata o possibile malware

L’ipotesi più semplice è che l’SSD fosse stato acquistato da un altro cliente, utilizzato e poi restituito. Il rivenditore potrebbe averlo rimesso in vendita senza eseguire una cancellazione completa dei dati e senza verificare che il prodotto fosse realmente nelle condizioni dichiarate. Sarebbe un grave errore sia sul piano commerciale sia per la privacy del precedente proprietario.

Un’altra possibilità è che il disco contenesse una raccolta di software ottenuto illegalmente. In questo caso aprire installer, eseguibili o archivi trovati sull’unità potrebbe esporre il computer a malware, furto di password o accessi remoti. Un file con il nome di un programma conosciuto può nascondere qualcosa di completamente diverso, soprattutto quando la provenienza non è verificabile.

Nella discussione è stata citata anche l’eventualità di un dispositivo usato venduto come nuovo dopo la manipolazione dei dati diagnostici. Gli SSD registrano informazioni come ore di funzionamento, cicli di accensione e quantità di dati scritti attraverso i parametri SMART. Questi valori sono utili, ma non vanno considerati infallibili: in alcuni casi possono essere incompleti, alterati o difficili da interpretare.

Cosa fare quando un disco nuovo contiene file inattesi

La prima regola è non aprire nessun file. Prima di collegare stabilmente l’unità al proprio sistema conviene fotografare confezione, sigilli, numero di serie e contenuto visualizzato, così da avere prove utili per il venditore. Se il prodotto era dichiarato nuovo, la scelta più prudente è chiedere immediatamente sostituzione o rimborso.

È utile controllare anche autenticità, capacità effettiva e stato del disco con strumenti forniti dal produttore o software diagnostici affidabili. Una capacità falsa, errori di lettura o un numero elevato di dati già scritti possono indicare un prodotto contraffatto, molto usato o difettoso. Una semplice formattazione rapida non basta inoltre a certificare che l’unità sia sicura.

Il caso è stato ripreso dalla stampa internazionale il 2 maggio 2026 dopo la pubblicazione della storia su Reddit. Le informazioni disponibili confermano il ritrovamento di circa 800 GB di software musicale, ma non permettono di stabilire con certezza come quei dati siano finiti sul disco. La lezione resta chiara: un supporto venduto come nuovo deve arrivare vuoto, e qualsiasi contenuto inatteso va trattato come un rischio, non come un regalo.