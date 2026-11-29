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La notizia ha fatto il giro della community Apple nel giro di poche ore: Grand Theft Auto VI gira su MacBook Pro M4 Pro. Prima di entusiasmarti, però, devi sapere che “girare” in questo contesto significa qualcosa di molto specifico — e molto lontano dall’esperienza di gioco che immagini. Il test di GTA VI su Mac tramite port non ufficiale racconta una storia interessante, ma anche brutalmente onesta sui limiti attuali del gaming AAA su Apple Silicon.

Come è finito GTA VI su un Mac

Tutto è partito il 20 novembre 2026, quando è trapelata online una build Xbox Series di Grand Theft Auto VI. La community di sviluppatori, tra cui il gruppo Halfwave, ha immediatamente cominciato a lavorare su port non ufficiali per Windows PC e Mac con chip Apple Silicon, usando tecniche di static recompilation e livelli di compatibilità per tradurre il codice originale su architetture diverse.

Il risultato? In poche settimane, le build sperimentali riescono a far partire il gioco su macOS. Le animazioni di avvio vengono renderizzate, i modelli dei personaggi compaiono a schermo, le texture si caricano, gli input del controller funzionano e persino il ray-traced lighting viene elaborato. È un risultato tecnico notevole per un progetto amatoriale nato da zero in pochi giorni.

Quanto gira davvero GTA VI Mac: i numeri che contano

La risposta breve è: tra 1 e 6 fotogrammi al secondo, a seconda della scena e della configurazione. Su un MacBook Pro M4 Pro con 48 GB di RAM, le misurazioni documentate dalla community su Reddit e altri canali mostrano 3,1–3,4 fps in una cella della prigione e circa 2 fps mentre si guida una barca, con output a 1080p.

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Altre fonti, tra cui Stupid Dope e The Apple Hub, confermano un range di 3–6 fps sullo stesso hardware. La variabilità dipende dalla complessità della scena, ma il dato comune a tutte le fonti è chiaro: nessuna build sperimentale supera stabilmente i 6 fps, nemmeno su hardware potente.

Per capire cosa significhi concretamente: un gioco si considera giocabile a partire da 30 fps, fluido a 60 fps. A 3 fps stai guardando essenzialmente una sequenza di diapositive.

Perché le performance sono così basse

Va premesso che le cause tecniche precise non sono state documentate in dettaglio dalle fonti disponibili, quindi è importante non speculare. Quello che le fonti confermano è che si tratta di build altamente sperimentali, non ottimizzate, costruite tramite recompilazione statica di codice pensato per un’architettura completamente diversa.

Il processo di traduzione del codice Xbox Series su Apple Silicon introduce inevitabilmente overhead enormi. Non si tratta di una versione nativa compilata per macOS, ma di un layer di compatibilità che deve interpretare istruzioni in tempo reale. Aggiungici che Rockstar Games non ha annunciato alcuna versione Mac di GTA VI — né ufficiale né pianificata — e il quadro è completo: non esiste alcuna versione PC o Mac ufficiale del gioco.

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Cosa funziona davvero nelle build sperimentali

Nonostante i numeri impietosi, è utile riconoscere cosa queste build hanno già raggiunto. Secondo quanto riportato da MacObserver, le build sperimentali su macOS riescono a renderizzare:

Animazioni di avvio complete

Grafica in-game con modelli dei personaggi

Texture ad alta risoluzione

Input da controller

Illuminazione con ray tracing

È un proof of concept, non un prodotto. Ma dimostra che Apple Silicon può elaborare il rendering di GTA VI — solo non alla velocità necessaria per giocarci.

Cosa significa tutto questo per il gaming su Mac oggi

Il caso GTA VI su Mac è uno specchio del momento che vive il gaming su macOS. Apple Silicon ha fatto passi enormi nelle GPU integrate, e titoli come Resident Evil Village o Death Stranding girano bene su Mac grazie a port ufficiali ottimizzati. Il problema non è la potenza bruta del chip, ma l’ecosistema: senza un port nativo e ottimizzato da parte degli sviluppatori, anche il MacBook Pro più potente mostra i suoi limiti con i titoli AAA più recenti.

Puoi seguire gli aggiornamenti della community su MacObserver, che tiene traccia dei progressi delle build non ufficiali.

Se stai valutando un Mac per il gaming, il consiglio pratico rimane invariato: controlla sempre se il titolo che ti interessa ha un port nativo per macOS prima di acquistare. Le build della community sono affascinanti da seguire, ma non sono mai la base su cui costruire una libreria di giochi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.