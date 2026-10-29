Grazie al consiglio di Apple puoi recuperare ben 5 ore di autonomia sulla tua batteria

Il messaggio è chiaro: con il browser di casa, sostiene l’azienda, si possono ottenere fino a 5 ore in più di batteria durante lo streaming video. Una promessa forte, costruita su tre parole chiave care ad Apple: autonomia, privacy e integrazione con il Mac.

Secondo Apple, il vantaggio arriva durante la riproduzione di un video in streaming a 1080p, con il computer collegato al Wi-Fi. Il confronto indicato nella campagna “switch to Safari” è tra una versione preliminare di Safari 27.0 e Chrome 151.0.7922.76.

Il test, però, non riguarda un Mac qualsiasi. La prova è stata fatta su un MacBook Air da 15 pollici con chip M5, con 16 GB di memoria unificata e 512 GB di archiviazione SSD, equipaggiato con una versione pre-release di macOS Golden Gate. In queste condizioni, dice Cupertino, passare da Chrome a Safari può voler dire fino a cinque ore aggiuntive di autonomia. Un numero che colpisce. Ma che va letto per quello che è.

Il ragionamento di Apple è semplice: se il browser è l’app che si usa di più, per lavorare, guardare video o tenere aperte molte schede, allora può pesare parecchio sui consumi. Safari, in questa lettura, non è solo un browser: è un pezzo del Mac pensato per dialogare meglio con il sistema e consumare meno.

Le condizioni che limitano il risultato: un solo modello, software non definitivo e confronto solo con Chrome

Il dato delle 5 ore in più di batteria non va preso come una garanzia valida per tutti i MacBook e in qualunque situazione. Apple parla di una configurazione precisa: un solo modello di MacBook Air M5, un sistema operativo ancora non definitivo e una prova concentrata sullo streaming video 1080p.

Un portatile riproduce un video in streaming sulla scrivania, richiamando il tema dei consumi dei browser e dell’autonomia del MacBook.

Del resto, la stessa Apple ricorda abitualmente che l’autonomia cambia in base a configurazione, uso, impostazioni e altri fattori. In pratica: chi lavora con molte app aperte, luminosità alta, videochiamate, programmi pesanti o reti poco stabili potrebbe vedere risultati diversi. Anche parecchio diversi.

C’è poi un altro punto da non trascurare. Il confronto è solo tra Safari e Google Chrome. Nella campagna non vengono citati Firefox, Edge, Brave o altri browser basati su Chromium. Chi già non usa Chrome, quindi, non dovrebbe aspettarsi automaticamente lo stesso salto passando a Safari. È una prova mirata, fatta su un uso molto preciso.

Batteria, memoria e privacy: Apple rilancia sui punti deboli di Chrome

La campagna di Cupertino batte su temi ormai noti: consumo energetico, uso della memoria e privacy online. Chrome, che resta il browser più usato al mondo, viene spesso criticato dagli utenti Mac per il peso sulla RAM e per l’impatto sulle prestazioni quando le schede aperte diventano molte. Apple lo sa bene, e insiste proprio lì.

Nel messaggio promozionale, Safari viene presentato come più veloce, più leggero e più attento alla protezione dei dati. Tra i punti richiamati c’è anche quello dei tracker di terze parti, i sistemi che seguono la navigazione da un sito all’altro per fini pubblicitari o di profilazione. Non è un terreno nuovo per Apple, che da anni lega una parte importante della propria immagine pubblica alla tutela della privacy.

Il confronto, però, è anche commerciale. Chrome ha limiti reali, segnalati da molti utenti e osservatori del settore. Ma Safari resta il browser di Apple. Spingere gli utenti a usarlo significa rafforzare l’esperienza chiusa e integrata del Mac: meno consumo, meno dispersione, più controllo sull’ambiente software. È una delle basi della strategia Apple, con tutti i suoi vantaggi e i suoi limiti.

La posta in gioco per Apple: autonomia dei Mac, ecosistema e mercato dei browser

Dietro la promessa di una maggiore autonomia dei MacBook c’è una partita più larga: il controllo dell’ecosistema Mac e il peso nel mercato dei browser. Secondo i dati Statcounter citati nell’articolo originale di SlashGear, a settembre 2026 Chrome aveva circa il 66,36% del mercato globale dei browser. Safari era secondo, con il 18,27%.

Il distacco è netto. Per questo una campagna basata su un beneficio concreto — la batteria che dura di più, magari durante un volo o una giornata di lavoro fuori casa — può funzionare meglio di un discorso tecnico su motori di rendering, memoria o protezioni anti-tracciamento. Il messaggio è immediato: cambia browser, il Mac dura di più.

Resta da capire quanto pesi davvero quel “fino a 5 ore” nell’uso di tutti i giorni. Per alcuni, soprattutto su MacBook Air, anche un’ora in più può fare la differenza. Per altri, abituati a Chrome per account Google, estensioni e strumenti di lavoro, il passaggio sarà meno scontato. La promessa di Apple è interessante, ma va presa per quello che è: un risultato ottenuto in condizioni controllate, dentro una campagna che parla di batteria e privacy, ma anche di mercato.