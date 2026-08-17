Grazie a Lidl trasformerai la tua cucina in un ristorante senza stress: te lo prepara in pochi minuti e costa 10 euro

La piastra per waffle o tostiera Silvercrest è in vendita sul sito di Lidl Italia, nella sezione Cucina e Casalinghi, al prezzo di 12,99 euro.
La piastra per waffle o tostiera Silvercrest è in vendita sul sito di Lidl Italia, nella sezione Cucina e Casalinghi, al prezzo di 12,99 euro.
Valentina Giungati
Pubblicato il 17 ago 2026
Grazie a Lidl trasformerai la tua cucina in un ristorante senza stress: te lo prepara in pochi minuti e costa 10 euro

Un piccolo elettrodomestico pensato per chi vuole preparare in casa waffle, toast e colazioni veloci, senza spendere troppo e senza cercare funzioni particolari.

L’offerta riguarda la Silvercrest piastra per waffle o tostiera Lidl, indicata sul sito ufficiale dell’insegna a 12,99 euro. La scheda prodotto, nella categoria Elettrodomestici per la cucina, la presenta come una macchina compatta per l’uso in casa, con un prezzo fisso riportato in pagina e disponibilità legata ai canali di vendita Lidl, compreso l’online quando il prodotto risulta acquistabile.

Nel testo pubblicato da Lidl Italia non compaiono, al momento, altri dettagli su eventuali promozioni a tempo, colori disponibili o accessori inclusi oltre alla macchina. La voce “Colore: selezionare” fa pensare a una scelta da completare al momento dell’acquisto, ma la pagina non mostra altre indicazioni visibili. Meglio quindi controllare direttamente prima dell’ordine o nel punto vendita più vicino.

Il prezzo di 12,99 euro mette la piastra Silvercrest nella fascia economica dei piccoli elettrodomestici da cucina. Non è un prodotto per uso professionale, ma una macchina da banco per preparazioni semplici e rapide. Per una colazione diversa o un toast al volo può essere sufficiente. Ed è proprio su questo che sembra puntare l’offerta: praticità e prezzo basso.

Caratteristiche tecniche: 600 W e piastre antiaderenti ILAG®

La scheda tecnica indica una potenza da 600 W, un valore in linea con una piastra per waffle o tostiera di piccole dimensioni, pensata per l’uso quotidiano. La potenza serve a scaldare le piastre e a cuocere impasti semplici o tostare il pane. I tempi, però, possono cambiare in base alla quantità di pastella, allo spessore del toast e alla temperatura degli ingredienti.

Piastra per waffle aperta su piano cucina con un waffle dorato; accanto un toast su piatto e una tazza di caffè
Piastra per waffle o tostiera in uso su un piano cucina, con waffle appena cotto e toast: ideale per raccontare un’offerta economica per la colazione.

L’altro dato messo in evidenza da Lidl riguarda le piastre in alluminio con rivestimento antiaderente ILAG®. Il rivestimento antiaderente è importante in un apparecchio di questo tipo: aiuta a usare meno grassi e rende più facile staccare il waffle o il pane tostato. Va però trattato con cura. Utensili metallici, spugne ruvide e lavaggi troppo aggressivi possono rovinare la superficie con il tempo.

Il marchio Silvercrest, venduto abitualmente da Lidl, è conosciuto per i piccoli elettrodomestici da cucina a prezzo contenuto. In questo caso la descrizione resta piuttosto asciutta: 600 W, piastre in alluminio, rivestimento ILAG®. Nella pagina, almeno nel materiale disponibile, non sono indicati peso, misure, lunghezza del cavo o presenza di spie luminose. Dettagli che conviene verificare sulla confezione o nella scheda completa.

Uso in cucina: waffle, toast e colazioni veloci

La piastra per waffle o tostiera Silvercrest si presta soprattutto a un uso domestico semplice: preparare waffle per la colazione, scaldare pane farcito, fare toast dolci o salati in pochi minuti. È il classico elettrodomestico da tenere a portata di mano, magari sul piano cucina, per alternare brioche, fette biscottate e panini caldi senza accendere forno o fornelli.

Per i waffle, molto dipende dalla ricetta e da quanta pastella si versa sulle piastre. Un impasto troppo liquido o dosato male può uscire dai bordi; uno più denso può richiedere qualche minuto in più. Con i toast, invece, conta il tipo di pane: fette sottili e formaggi morbidi si scaldano più in fretta, mentre farciture abbondanti chiedono un po’ di attenzione quando si chiude la piastra.

L’uso è diretto. Si collega la spina, si aspetta che la piastra si scaldi, si inserisce la preparazione e si controlla la cottura. Nulla di complicato. Proprio per questo può tornare utile in case piccole, cucine condivise o seconde abitazioni, dove lo spazio è poco e ogni oggetto deve servire davvero. La colazione del mattino è probabilmente il suo uso più naturale.

Prima dell’acquisto: dimensioni, pulizia e rapporto qualità-prezzo

Prima di comprare la Silvercrest piastra per waffle o tostiera da Lidl, il primo punto da controllare riguarda le dimensioni. La pagina prodotto non mostra misure visibili nel testo disponibile, quindi è meglio verificarle nella scheda completa o direttamente in negozio. Chi ha poco spazio in cucina dovrebbe guardare anche l’ingombro da chiusa, l’eventuale possibilità di riporla in verticale e la lunghezza del cavo.

Da valutare anche la pulizia delle piastre antiaderenti. Un rivestimento come quello ILAG® aiuta a rimuovere i residui, ma non elimina la necessità di pulire con attenzione. Meglio aspettare che l’apparecchio si raffreddi, passare un panno morbido e togliere eventuali tracce di impasto senza graffiare. Se le piastre non sono estraibili — dettaglio non specificato nel materiale fornito — serve un po’ più di pazienza.

Il rapporto qualità-prezzo resta il punto più interessante dell’offerta. A 12,99 euro, la piastra si presenta come un acquisto accessibile per chi vuole provare waffle e toast fatti in casa senza spendere molto. Non bisogna però aspettarsi funzioni avanzate, programmi automatici o regolazioni particolari, se non indicate nella scheda ufficiale. È un prodotto essenziale, da valutare per quello che promette: uso semplice, prezzo basso e praticità quotidiana.

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