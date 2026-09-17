Grazie a Lidl con 17 euro ottieni lo stesso risultato del parrucchiere: corsa alle casse

Un accessorio da meno di 18 euro promette di rendere più semplici i ritocchi a capelli e barba direttamente a casa, senza appuntamenti.

La proposta arriva da Lidl e punta su un kit pensato per chi vuole gestire con maggiore autonomia la cura quotidiana di capelli e barba. Il prezzo contenuto e la dotazione inclusa possono renderlo particolarmente interessante per chi cerca una soluzione pratica da tenere sempre a disposizione.

A 17,99 euro nel reparto bellezza Lidl: perché può scattare la corsa alle casse

Il prodotto è indicato sul sito Lidl nella categoria Bellezza e cura del corpo, all’interno dell’area Casa e Arredo, con un prezzo di 17,99 euro. Una cifra bassa, soprattutto se la si mette accanto al costo medio di un taglio uomo o di una regolazione barba in salone, che nelle grandi città può superare senza fatica i 15-20 euro. Attenzione, però: non si tratta di sostituire il lavoro di un professionista. Il punto è un altro. Avere in casa uno strumento comodo per i ritocchi, le sfumature leggere, la barba da tenere in ordine tra un appuntamento e l’altro.

La proposta fa parte della linea CIEN BEAUTY, il marchio Lidl dedicato alla cura personale, e guarda a un pubblico molto concreto: chi vuole un accessorio economico, completo e subito pronto. Nei negozi, prodotti così spesso spariscono in fretta dagli scaffali, soprattutto quando restano sotto la soglia dei 20 euro. Da qui l’idea della corsa alle casse: un tagliacapelli-regolabarba a 17,99 euro, con diversi accessori inclusi, può fare gola a chi vive da solo ma anche alle famiglie che vogliono gestire piccoli tagli in casa senza spendere troppo.

Pettini, testine e custodie: nella confezione c’è quasi tutto

La scheda prodotto Lidl segnala una dotazione piuttosto ricca per questa fascia di prezzo. Il CIEN BEAUTY Tagliacapelli-regolabarba viene venduto con 9 pettini, 2 accessori di sfumatura e 5 testine di rasatura. Non sono numeri messi lì per riempire la confezione: servono a lavorare su lunghezze diverse e su più zone di viso e testa, dalla barba corta ai contorni, fino ai ritocchi sulle basette.

Dentro la confezione sono indicati anche una spazzola per la pulizia, l’olio per lame, una custodia per accessori, una custodia per apparecchio e il cavo di ricarica USB. Sono dettagli semplici, ma fanno comodo. Chi usa spesso questi apparecchi lo sa bene: basta perdere un pettine o lasciare le testine sparse in un cassetto per rendere tutto più scomodo. Le custodie aiutano a tenere il kit in ordine, mentre olio e spazzolina servono a far durare meglio le lame. Per il prezzo, almeno sulla carta, c’è davvero tutto quello che serve.

Display LED e ricarica USB: i dettagli che pesano nell’uso quotidiano

Tra gli elementi più pratici c’è il display a LED, che mostra lo stato della batteria da 1 a 100%. Non è un dettaglio da poco: sapere quanta carica resta evita di fermarsi a metà taglio, magari proprio mentre si sta rifinendo una sfumatura o regolando la barba prima di uscire. Il dispositivo si ricarica con cavo USB, una soluzione ormai comune e comoda anche fuori casa, perché non obbliga a portarsi dietro caricatori dedicati.

Resta poi la manutenzione, che conta più di quanto sembri. Lidl include olio per lame e spazzola di pulizia, due accessori utili per mantenere il tagliacapelli efficiente nel tempo. Dopo l’uso conviene togliere i residui di peli, asciugare bene le parti esposte e lubrificare le lame quando serve. Piccole attenzioni, nulla di complicato. Ma possono fare la differenza tra un apparecchio che dopo poco tira i capelli e uno che continua a tagliare in modo regolare. Per chi cerca una soluzione domestica economica, il CIEN BEAUTY Tagliacapelli-regolabarba Lidl si presenta come un kit completo, accessibile e adatto alla cura di tutti i giorni.