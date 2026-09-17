Grazie a Lidl con 17 euro ottieni lo stesso risultato del parrucchiere: corsa alle casse

Lidl propone un kit per capelli e barba a meno di 18 euro, con numerosi accessori inclusi e funzioni pensate per i ritocchi quotidiani a casa.
Lidl propone un kit per capelli e barba a meno di 18 euro, con numerosi accessori inclusi e funzioni pensate per i ritocchi quotidiani a casa.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 17 set 2026
Grazie a Lidl con 17 euro ottieni lo stesso risultato del parrucchiere: corsa alle casse

Un accessorio da meno di 18 euro promette di rendere più semplici i ritocchi a capelli e barba direttamente a casa, senza appuntamenti.

La proposta arriva da Lidl e punta su un kit pensato per chi vuole gestire con maggiore autonomia la cura quotidiana di capelli e barba. Il prezzo contenuto e la dotazione inclusa possono renderlo particolarmente interessante per chi cerca una soluzione pratica da tenere sempre a disposizione.

A 17,99 euro nel reparto bellezza Lidl: perché può scattare la corsa alle casse

Il prodotto è indicato sul sito Lidl nella categoria Bellezza e cura del corpo, all’interno dell’area Casa e Arredo, con un prezzo di 17,99 euro. Una cifra bassa, soprattutto se la si mette accanto al costo medio di un taglio uomo o di una regolazione barba in salone, che nelle grandi città può superare senza fatica i 15-20 euro. Attenzione, però: non si tratta di sostituire il lavoro di un professionista. Il punto è un altro. Avere in casa uno strumento comodo per i ritocchi, le sfumature leggere, la barba da tenere in ordine tra un appuntamento e l’altro.

La proposta fa parte della linea CIEN BEAUTY, il marchio Lidl dedicato alla cura personale, e guarda a un pubblico molto concreto: chi vuole un accessorio economico, completo e subito pronto. Nei negozi, prodotti così spesso spariscono in fretta dagli scaffali, soprattutto quando restano sotto la soglia dei 20 euro. Da qui l’idea della corsa alle casse: un tagliacapelli-regolabarba a 17,99 euro, con diversi accessori inclusi, può fare gola a chi vive da solo ma anche alle famiglie che vogliono gestire piccoli tagli in casa senza spendere troppo.

Pettini, testine e custodie: nella confezione c’è quasi tutto

La scheda prodotto Lidl segnala una dotazione piuttosto ricca per questa fascia di prezzo. Il CIEN BEAUTY Tagliacapelli-regolabarba viene venduto con 9 pettini, 2 accessori di sfumatura e 5 testine di rasatura. Non sono numeri messi lì per riempire la confezione: servono a lavorare su lunghezze diverse e su più zone di viso e testa, dalla barba corta ai contorni, fino ai ritocchi sulle basette.

Ritocco della barba con regolabarba elettrico

Ritocco della barba con regolabarba elettrico – Melablog.it

Dentro la confezione sono indicati anche una spazzola per la pulizia, l’olio per lame, una custodia per accessori, una custodia per apparecchio e il cavo di ricarica USB. Sono dettagli semplici, ma fanno comodo. Chi usa spesso questi apparecchi lo sa bene: basta perdere un pettine o lasciare le testine sparse in un cassetto per rendere tutto più scomodo. Le custodie aiutano a tenere il kit in ordine, mentre olio e spazzolina servono a far durare meglio le lame. Per il prezzo, almeno sulla carta, c’è davvero tutto quello che serve.

Display LED e ricarica USB: i dettagli che pesano nell’uso quotidiano

Tra gli elementi più pratici c’è il display a LED, che mostra lo stato della batteria da 1 a 100%. Non è un dettaglio da poco: sapere quanta carica resta evita di fermarsi a metà taglio, magari proprio mentre si sta rifinendo una sfumatura o regolando la barba prima di uscire. Il dispositivo si ricarica con cavo USB, una soluzione ormai comune e comoda anche fuori casa, perché non obbliga a portarsi dietro caricatori dedicati.

Resta poi la manutenzione, che conta più di quanto sembri. Lidl include olio per lame e spazzola di pulizia, due accessori utili per mantenere il tagliacapelli efficiente nel tempo. Dopo l’uso conviene togliere i residui di peli, asciugare bene le parti esposte e lubrificare le lame quando serve. Piccole attenzioni, nulla di complicato. Ma possono fare la differenza tra un apparecchio che dopo poco tira i capelli e uno che continua a tagliare in modo regolare. Per chi cerca una soluzione domestica economica, il CIEN BEAUTY Tagliacapelli-regolabarba Lidl si presenta come un kit completo, accessibile e adatto alla cura di tutti i giorni.

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