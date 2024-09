Google TV Streamer è finalmente disponibile: ecco quanto costa su Amazon

Google TV Streamer è un dispositivo di primissima per accedere a tante funzioni d’intrattenimento multimediali ed ora è finalmente disponibile su Amazon per un costo totale di 119€.

Tutte le caratteristiche del Google TV Streamer

Con Google TV Streamer (4K) puoi accedere ai tuoi contenuti preferiti in modo rapido, intuitivo e completamente personalizzato. Questo dispositivo di streaming rappresenta la soluzione più avanzata di Google, offrendo prestazioni veloci, una navigazione fluida e consigli pensati su misura per te. Grazie al supporto per la risoluzione fino a 4K HDR con Dolby Vision, le immagini risultano estremamente realistiche e dettagliate, garantendo un’esperienza visiva di altissimo livello.

Google TV Streamer ti consente di riunire tutti i tuoi film e programmi da diverse piattaforme in un unico posto, semplificando la ricerca dei contenuti e offrendoti un’interfaccia personalizzata. Con un processore più veloce del 22% e il doppio della memoria rispetto ai modelli precedenti, puoi godere di uno streaming senza interruzioni, con caricamenti veloci e massima affidabilità.

L’assistente vocale integrato ti permette di usare la voce per trovare i programmi, ottenere risposte rapide alle tue domande e persino controllare i dispositivi della tua smart home. Inoltre, puoi collegare il Google TV Streamer agli altoparlanti Nest per trasmettere la tua musica in tutta la casa, creando un’esperienza sonora coinvolgente e sincronizzata.

Il Google TV Streamer (4K) combina prestazioni eccezionali, immagini di qualità superiore e una gestione dei contenuti ottimizzata, offrendo un’esperienza di intrattenimento completa e facile da gestire.

Su Amazon è finalmente presente e disponibile il Google TV Streamer (4K) che viene venduto alla cifra d’acquisto di 119,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.