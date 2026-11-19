Una funzione finora legata ai piani a pagamento, pensata per creare brevi video esplicativi senza doversi registrare ogni volta davanti alla videocamera. La novità riguarda gli utenti idonei del servizio e rientra nella spinta di Mountain View sull’uso dell’intelligenza artificiale generativa negli strumenti di lavoro quotidiano. Per provarla da computer, l’indirizzo indicato è vids.new.

Con l’arrivo sugli account Google personali, gli avatar personali in Google Vids escono dall’area riservata ai servizi premium e diventano disponibili, senza costi aggiuntivi, per un pubblico più largo. In sostanza, l’utente può creare un proprio doppio digitale da usare come presentatore in clip brevi, tutorial, aggiornamenti interni o contenuti per i social.

La funzione era nata soprattutto per chi produce video spesso: formatori, team aziendali, creator, consulenti. Ora Google la porta anche tra gli strumenti di chi non ha un abbonamento professionale e magari deve preparare una spiegazione di due minuti senza sistemare luci, microfono e sfondo. Una scorciatoia, sì. Ma anche un segnale: i video basati su IA generativa stanno uscendo dalla nicchia.

Google presenta gli avatar IA come un aiuto pratico, non come un rimpiazzo della presenza umana. Servono a mantenere lo stesso volto da una clip all’altra e a evitare nuove riprese per una correzione minima o una breve introduzione. Per chi lavora su contenuti ripetitivi, può cambiare parecchio.

Dal QR code alla clip: volto, voce e copioni brevi

Il percorso indicato da Google parte dalla scansione di un QR code. Da lì si crea l’avatar personale, scegliendo aspetto e voce da associare al proprio profilo. Poi arriva il testo: un copione breve, una frase per scena, un aggiornamento da far leggere al presentatore digitale. Tutto dentro Google Vids. L’avatar può essere salvato nel progetto e riutilizzato nelle clip successive, così da avere sempre lo stesso volto digitale davanti alla “telecamera”.

Postazione home office con laptop e microfono: creare video con avatar e collegare volto e voce all’account solleva temi di privacy.

È qui che la funzione diventa utile per video di formazione, presentazioni rapide o comunicazioni interne: si cambia il testo, si genera di nuovo la clip e il presentatore resta lo stesso. Senza rifare la ripresa. Il collegamento con gli strumenti di Google e con le funzioni legate a Gemini punta a rendere più semplice anche la parte di produzione. Non serve per forza conoscere programmi di montaggio complessi: si scrive, si modifica, si controlla.

Poi si esporta o si condivide. Il risultato, come sempre con gli avatar creati dall’IA, dipende dal materiale di partenza e dal tipo di contenuto: per un tutorial tecnico può bastare; per un intervento più personale, forse meno.

Da AI Pro e Ultra al pubblico gratuito: cosa cambia per gli abbonati

Finora gli avatar personalizzati in Google Vids erano disponibili per gli abbonati a Google AI Pro, Google AI Ultra e per alcuni clienti Google Workspace. L’apertura gratuita agli account personali cambia quindi il peso di questa funzione dentro i piani a pagamento. Chi pagava anche per avere accesso agli strumenti video più avanzati potrebbe chiedersi che cosa resti davvero esclusivo.

Google, in base alle informazioni disponibili, non ha indicato rimborsi o compensazioni per gli utenti già abbonati. È più probabile che l’azienda continui a distinguere le offerte premium con limiti più ampi, funzioni extra, controlli amministrativi o collegamenti pensati per le imprese. È una dinamica già vista nei servizi digitali: una funzione parte a pagamento, viene provata su una platea ristretta, poi arriva al pubblico generale.

Per le aziende, però, il punto non è solo poter usare gli avatar IA. Contano anche gestione degli account, autorizzazioni, sicurezza e archiviazione dei contenuti. Nei piani Workspace, il valore può restare proprio lì: nel controllo amministrativo e nell’uso su larga scala. Per il singolo utente, invece, la questione è più semplice: creare un video in meno tempo, senza passare da altri strumenti.

Privacy, volto e voce: il punto delicato degli avatar IA

La parte più sensibile resta la privacy. Creare un avatar personale significa registrare o caricare elementi legati al proprio volto e alla propria voce, collegandoli a un account Google. Non è un dettaglio tecnico: è una copia digitale, per quanto controllata, di tratti personali e biometrici. Google precisa che gli avatar personali sono legati all’account dell’utente e limitati alle sembianze del titolare.

Prima di procedere, però, resta necessario controllare impostazioni, autorizzazioni e condizioni d’uso. In parole semplici: prima di affidare a una piattaforma il proprio volto sintetico e la propria voce, conviene capire come quei dati vengono trattati, conservati e usati. Il tema rientra in una questione più ampia, quella dei video generati con intelligenza artificiale e della difficoltà sempre maggiore nel distinguere contenuti autentici, ricostruiti o manipolati. Gli avatar possono essere utili per tutorial, lezioni, messaggi rapidi e comunicazioni ripetitive.

Usati male, però, rischiano di creare confusione sull’identità di chi parla. Per molti utenti la scelta sarà pratica: se serve produrre clip brevi senza comparire ogni volta in video, Google Vids offre uno strumento comodo e ora gratuito. Per altri, il vero costo da valutare non sarà economico, ma personale: volto, voce e identità digitale.