Google Pixel Watch 2 è uno smartwatch ECCELLENTE: oggi è super scontato del 40%

La linea Pixel Watch di Google è una linea di smartwatch straordinario

Google Pixel Watch 2

Il Google Pixel Watch 2 si distingue per la sua avanzata tecnologia, arricchita da nuovi sensori e dall’Intelligenza Artificiale di Google. Grazie a questi miglioramenti, il dispositivo offre un monitoraggio del battito cardiaco estremamente preciso, fornendo dati dettagliati su fitness e benessere.

Una delle innovazioni più rilevanti è la funzionalità Risposta del corpo di Fitbit, che consente di identificare potenziali segni di stress e di intervenire prontamente. Inoltre, un sensore integrato monitora le variazioni della temperatura, potenzialmente influenzate dall’ambiente in cui dormi, dal ciclo mestruale o dai cambiamenti nel tuo stato di benessere.

Il Pixel Watch 2 include anche l’app ECG per valutare il tuo ritmo cardiaco e per ricevere notifiche di ritmo cardiaco irregolare direttamente nell’app Fitbit. Inoltre, il rilevamento cadute è una funzione fondamentale che ti aiuta a contattare i servizi di emergenza in caso di una caduta grave; se non rispondi, la chiamata verrà effettuata automaticamente.

In situazioni di emergenza, il SOS emergenze permette al Pixel Watch 2 di avvisare facilmente i tuoi contatti di fiducia o i numeri di pronto intervento. Per maggiore sicurezza, puoi impostare un timer durante le tue corse o passeggiate in solitaria; se non rispondi, lo smartwatch invierà la tua posizione ai tuoi contatti più stretti, garantendo così una maggiore protezione personale.

Il Google Pixel Watch 2

